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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسعر خيالي وصل مليونا ونصف.. بيع أغلى صقر في مزاد بالسعودية

اغلى صقر
اغلى صقر

حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.


وبحسب ما نشره احد المواقع، كان المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة «جيم ويلسون فالكونز» الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال (حوالي 67 ألف دولار)، ليُرسى بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال (حوالي 94 ألف دولار).


ويبلغ طول الصقر الكندي مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام، ليكون الصقر الأغلى سعراً منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس.


وبين المتحدث باسم المزرعة الكندية فارس الفارس أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنوياً من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها، التي أخرجت صقر اليوم، مبيناً أن الصقر المبيع يستحق هذا السعر، وقد بيع صقر آخر في المزاد بمبلغ 93 ألف ريال، كاشفاً عن صقر ثالث سيُعرض خلال الأيام المقبلة.


وكان المزاد قد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال (72 ألف دولار)، من إنتاج سعودي، قادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور، وهو من نوع «حر من حر»، بطول 17 إنشاً ونصف إنش، وعرض 17 إنشاً إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات، سيخوض به مالكه شوط بطولة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بنسخته الرابعة، التي تنطلق في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبرالمقبل.
 

صقر مزاد السعودى الرياض قياسيا كندي

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