عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عائد من أفغانستان.. رئيس بعثة الأزهر لـ صدى البلد: الأجهزة المعنية لم تتركنا لحظة

رئيس بعثة الأزهر
رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان

كشف الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان، عن تفاصيل البعثة الأزهرية وكواليس عودتها بعد عدم استقرار الأوضاع بسبب حركة طالبان.

 

وقال رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان ، لـ صدى البلد، إن البعثة الأزهرية بدأت 2009 من خلال بروتوكول تبادل ثقافي بين الأزهر وأفغانستان، منوها أن أول بعثة كان قوامها 47 مبعوثا، والدورات المتتالية كانت حوالي 35 مبعوثا، والبعثة الأخيرة كانت 23 مبعوثا.

 

وأشار إلى أن الدورة البعثية تستغرق ثلاث سنوات للمرة الواحدة، منوها أن البعثة الاخيرة لم تستمر بسبب عدم استقرار الأوضاع في أفغانستان بسبب حركة طالبان، وكانت البعثة في السنة الثالثة لها ولكن لم تنته.

 

وأوضح، أن مهام البعثة تشتمل على عدة نواحٍ، فهناك الدور التعليمي وكان مقره في المعهد الأزهري في كابول، وهناك مبعوثون من المعاهد الأزهرية وأساتذة الجامعة في مصر.

كما أن هناك جانبا آخر ، وهو الجانب الإجتماعي، وفيه تندمج البعثة مع الشعب الأفغاني يشاركه في الأفراح والأحزان، والسراء والضراء، وهناك الحانب الدعوي وعمل لقاءات تلفزيونية وإلقاء خطب الجمعة في المساجد.

وأضاف، أن الأزمة الحالية بدأت منذ انهيار الدولة الأفغانية بكل مؤسساتها واستسلامها أمام حركة طالبان، منوها أن البعثة عاشت أيام رعب وخوف وقلق، منوها أننا كنا على ثقة تامة في قدرات الدولة المصرية لتأمين البعثة وعودتها سالمة غانمة، وهذا ما تم بالفعل، فلم تتركنا الأجهزة المعنية لحظة واحدة.

وأكد أن عملية تأمين البعثة الأزهرية في أفغانستان، تم على أعلى مستوى وبدون أي خسائر، فلقد تم استقرارنا في السفارة المصرية في أفغانستان، حتى تم التنسيق لعملية الإجلاء الآمنة من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، وتمت عملية الإجلاء بكل أمان وسلام.

وذكر، أن الشعب المصري والشعب الأفغاني متقاربين في العادات والتقاليد، إلا أنهم يختلفون في اللغة والثقافة والعرقيات، منوها أن الشعب الأفغاني متكون من عرقيات، أشهرها جماعة البشتون فهي تستحوذ على النسبة الكبرى من العرقيات في أفغانستان، تليها جماعة الطاجيك والاوزبك والتركمان.

 

بعثة الأزهر أفغانستان البعثة الازهرية حركة طالبان كابول الشعب الأفغاني

ترشيحاتنا

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال

بعد وفاة طفل مختنقا بـ حضانة|أحمد مهنى يطالب بتشديد الرقابة الصحية بالصعيد

بالقانون ..حل الكيانات الممارسة لـ العمل الأهلى فى هذه الحالة| تفاصيل

هوس الأكثر مشاهدة وجنون الـ نمبر 1.. كم يدفع الفنانون لشراء التريند ؟

وزيرة الهجرة تصل إلى جامعة الأزهر للحديث حول الهجرة غير الشرعية

"العنف الأسري وتداعياته".. سلسلة ندوات لفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تلقى لقاح كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحافظ القليوبية

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ