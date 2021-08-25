بعد تخرجه.. مبروك عطية يكشف أسباب التحاقه بـ"شريعة الأزهر"

كشف الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، سبب التحاقه بكلية الشريعة والقانون وتخرجه منها العام الحالي بتقدير جيد.

سبب دخول شريعة

وقال “عطية” في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" أنا درست كلية الشريعة وأنا عميد كلية الدراسات الإسلامية، درست مع الطلبة أولى وتانية وتالتة ورابعة، واتخرجت النهاردة".

وبين عميد الدراسات الإسلامية الأسبق سبب التحاقه بالكلية، من أن أحد الدعاة استنكر عمله بالفتوى وهو خريج للغة العربية ليجيب عليه بمنطق عملي رغم من أن مجال اللغة العربية هو الأكثر نفعاً وخدمة للقرآن، وقال: "سبب التحاقي إن واحد من الدعاة قال أستاذنا الدكتور مبروك عطية تخصصه لغة عربية، فكان قدامي حل من اتنين يا إما اشلق وأقول لغة عربية أي دا مخدمش القرآن غير علماء اللغة".

وتابع: "لغة عربية أي وأنا لغة عربية أزهر، ابتدائية أزهر، إعدادية أزهر، وثانوية أزهر، مش هنخلص، يا إما أقدم على الليسانس وأنا النهاردة بقيت خريج كلية الشريعة والقانون، بقول الكلام ده لكل الدنيا ليس لتعلم أنن كي تعرف إن بعد عن طريق الدفاع وريح الدنيا، عاوزني بتاع شريعة ابقى بتاع شريعة اصبر 4 سنين وامتحن مع أحفادي واتخرجت".

رحلة عطاء مستمر

من جانبها، أعلنت كلية الشريعة عبر حسابها على "فيس بوك": "دائماً ما يتخرج من كلية الشريعة والقانون العلماء والأعلام على مر العصور، وها هو الآن بعد رحلة علم بتخرج الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات، من الكلية ومازال عطاء الكلية مستمراً".

ونشرت الكلية شهادة التخرج الخاصة بالدكتور مبروك عطية، والتي اعتمدت بتاريخ ٣٠ يوليو الماضي، بتقدير عام جيد من قسم الشريعة الإسلامية.

الدكتور مبروك عطية من مواليد محافظة المنوفية عام 1958، التحق مبكرًا بالأزهر، وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989، وعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان قبل ذلك دكتورًا في جامعة الإمام محمد بن سعود - جامعة الملك خالد - في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وشغل منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج خلال الفترة من 2013-2015 .

واشتهر الدكتور مبروك عطية من خلال برامجه التليفزيونية حيث سبق وقدّم برنامج "الموعظة الحسنة"، وبرنامج "كلمة السر".