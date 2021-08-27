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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحاب رضوان مسيرة ذهبية قبل فضية طوكيو 2020

رحاب رضوان
رحاب رضوان

حققت رحاب رضوان فضية منافسات وزن -50 كجم في رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب البارالمبية، والتي تستضيفها اليابان خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر .

واستطاعت البطة المصرية رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبي وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

ونعرض لكم مسيرة رحاب رضوان :

-بدأت رحاب رضوان ممارسة رفع الاثقال في عام 2013 وحققت في نفس العام ذهبية بطولة العالم بـ دبي
- وحقق رحاب رضوان ذهبية بطولة فزاع عامي 2015-2016

توجت رحاب رضوان بفضية ريودي جانيرو 2016

-وحققت ذهبية بطولة العالم بالمكسيك 2017وذهبية أمم إفريقيا بالجزائر 2018

-في 2019 توجت رحاب رضوان بذهبيبتين في بطولة العالم بكازاخستان

- كسرت رحاب الرقم القياسي البارالمبي المسجل في عام 2016 بثقل 107 وحققت رقم 120 كجم في منافسات وزن تحت 50 كجم

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية 2020 حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

ويمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعب ولاعبة هم :طه عادل، شريف عثمان، محمود عطية، محمد صبحي، هاني محسن، عمرو فاروق، محمد السيد، ورانده تاج الدين، رحاب رضوان، جيهان غريب، فاطمة عمر، فاطمة محروس، أمل حفني، جيهان جلال، أماني إبراهيم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

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