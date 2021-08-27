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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: جائحة كورونا أثرت على جهود الدول الإفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة

الرئيس عب الفتاح
الرئيس عب الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا قد خلفت تداعيات كبيرة على جهود الدول الإفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك المؤثرات.

السيسي: مجموعة العشرين محفل مهم وآلية فعالة لدفع جهود التنمية في إفريقيا

وأضاف السيسي ، خلال كلمته  عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة منذ 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل كبير في تجنب  الكثير من التبعات السلبية لجائحة كورونا.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري أصبح قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.

 

مازال على مصر مواجهة التحديات الكبيرة

 

وأشار السيسي إلى أنه مازال على مصر مواجهة التحديات الكبيرة لتحقيق أهدافها المنشودة.

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا؛ يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.

 

 

الرئيس السيسي مصر جائحة كورونا التنمية الشاملة برنامج الاصلاح الاقتصادي

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