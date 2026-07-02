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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن وقف الأنشطة بالجامع والرواق في المحافظات

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن توقف جميع الأنشطة داخل الجامع الأزهر، وكذلك بفروع الرواق الأزهري المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك خلال اليوم الخميس 2 يوليو 2026.

وأوضح الأزهر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اليوم يوافق 17 من شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، ويُعد إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يترتب عليه تعليق كافة الفعاليات والأنشطة التعليمية والدعوية خلال هذا اليوم.

وأشار البيان إلى أن قرار التوقف يشمل جميع الأنشطة التي تُقام داخل أروقة الجامع الأزهر، بالإضافة إلى الدروس والبرامج المقدمة من خلال الرواق الأزهري في المحافظات، على أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي عقب انتهاء الإجازة الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بقرارات الدولة المنظمة للإجازات الرسمية، بما يضمن انتظام العمل داخل المؤسسات الدينية والتعليمية وفقًا للضوابط المعتمدة.

ختام المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف

وفي سياق آخر اختتمت أمس فعاليات المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الثاني على التوالي، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية القدرات العلمية والثقافية والدعوية للأئمة، وتعزيز التنافس العلمي بينهم، وصقل مهاراتهم المعرفية والدعوية.

وضمت لجنة الاختبارات كلا من الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بالوزارة، والدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات بالوزارة، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بالوزارة، والقارئ الشيخ طه النعماني - القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

الجامع الأزهر الرواق الأزهري الأوقاف

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