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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسببات فشل عملية الحقن المجهري |شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إن تكرار فشل الحقن المجهري يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على الحالة النفسية للمريض، متابعا: أحيانا لا يمكن أن نكتشف أسباب فشل الحقن المجهري.


وأضاف "شريف باشا سيف" خلال حواره ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحقن المجهري يشبه زراعة الأشجار، حيث يحتاج الحقن إلى العديد من العوامل الأساسية لنجاح فكرة الحقن المجهري.


وأوضح أن جودة البويضة والرحم وبطانة الرحم من أهم أساسيات نجاح عملية الحقن المجهري والحمل.


وقال الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إن فكرة " تجميد البويضات " مفيدة للسيدات اللاتي يتقدم بهن العمر دون أن يجدن الشخص المناسب للزواج، وبالتالي يلجأن إلى تخزين بويضاتهن، حتى يحين الوقت المناسب للزواج.

 

وأضاف الدكتور شريف باشا سيف، خلال برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ،  أنه بعد عمر الـ 35 تقل جودة البويضات، لذلك كلما سارعت الفتاة بتجميد بويضاتها قبل ذلك السن كلما كان أفضل، وذلك لتحتفظ بكم وجودة البويضات.

وأشار إلى أن انقطاع الدورة الشهرية لدى السيدات سببه عدم الحمل في سن متأخرة، لأن ذلك  يمكن أن يؤثر بالسلب على صحتها .

الحقن المجهري الدكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم فشل الحقن المجهري بطانة الرحم اخبار التوك شو

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