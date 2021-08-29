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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ريم سامي ترقص مع خطيبها على أنغام تامر حسني

ريم سامي وخطيبها
ريم سامي وخطيبها

حرص الفنان تامر حسني على التواجد والغناء بحفل خطوبة ريم سامي  على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى.

وتفاعلت ريم وخطيبها بالرقص على أغاني تامر حسني، وحقق الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة ريم سامي؛ عن سر إقامتها حفلي خطوبة على رجل الأعمال طارق هيمن.

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ريم سامى تكشف لـ "صدى البلد" سر إقامة حفلتى خطوبة


وقالت ريم سامي لصدى البلد: "أقمت أمس الخميس حفل خطوبة صغير مقتصر على العائلتين وبعض أصدقائي المقربين جدا".


وأضافت ريم سامي: حفل خطوبتي اليوم سيكون بحضور كل الأصدقاء والزملاء من الفن ومعارف عائلتي".

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامى تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مى عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية "ان جيت للحق" التي قدماها ديو في مسلسل "لؤلؤ" وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.
هنأت النجمة هنادى مهنا، الفنانة ريم سامي بخطوبتها، ونشرت صور لها معها من حفل خطوبتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.


وعلقت هنادي مهنا قائلة: “أختي كانت أجمل عروسة بارك الله فيك بالسعادة والمحبة. ربنا يتمملكوا  على خير يراب. أحبك يا حبيبتيreemsamy ”.

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