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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في خطوبة ريم سامى.. مي عمر تخطف الأنظار برفقة زوجها| صور

محمد سامي ومى عمر
محمد سامي ومى عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها مع زوجها المخرج  محمد سامي، من حفل خطوبة شقيقته ريم سامى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


وخطفت مي عمر الأنظار في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف وقصيرا للغاية من الأمام وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

 

انتعلت مي عمر حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الأكسسوارات و المجوهرات الرقيقة للغاية مما كشف عن ذوقها الراقي والأنيق في مختلف الإطلالات التي تظهر بها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها فيما وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل خطبتها امس الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي بحضور أسرتيهما، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر. 


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة من “فوتوسيشن” خطوبة ريم سامي وطارق هيمن مع بدء مراسم الحفل. 

 

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IMG_٢٠٢١٠٨٢٧_٢٠٥١٤٢
IMG_٢٠٢١٠٨٢٧_٢٠٥١٢٤
IMG_٢٠٢١٠٨٢٧_٢٠٥١٢٤
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https://www.instagram.com/reel/CTFmGnaIQPI/?utm_medium=copy_link

 

الفنانة مى عمر اطلاله جريئه حفل خطوبة المخرج محمد سامي الفنانة الشابة ريم سامي خطوبة ريم سامي

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