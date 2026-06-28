روساتوم تكشف موقف عودة خبرائها الى محطة بوشهر الإيرانية

أكد رئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف أنه لن يتم إعادة المتخصصين الروس إلى محطة بوشهر النووية في إيران ما لم يكن هناك تأكيد كامل بأن سلامتهم مضمونة بنسبة 100%.

وفي سياق أخر ؛ قال ليخاتشيف في تصريحات له: القوات الأوكرانية تواصل استهداف محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إينرجودار، مع تسجيل أكثر من 60 محاولة قصف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف ليخاتشيف: نظام التصويت في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يميل إلى الغرب ما يؤدي إلى عدم تناول هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل صريح من قبل الوكالة.

وتابع ليخاتشيف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخذ موقفا مزدوجا في ما يتعلق بالهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهو ما يتعين التصدي له.

وختم ليخاتشيف: الوضع العالمي الحالي لا يوقف أنشطة روساتوم، حيث تواصل الشركة توسيع محفظة الطلبات وزيادة عدد مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في الخارج.