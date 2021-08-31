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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"قومي البحوث" ينجح في ابتكار دواء فعال للقضاء على فطر "الكانديدا"

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

 نجح الدكتور علاء سرحان الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بالمركز القومي للبحوث في التوصل لتركيب كيميائي جديد فاعل مؤهل للترقي في تجارب صيدلانية وإكلينيكية من أجل إنتاج دواء فعال ضد فطر "الكانديدا" العنيد ومقاومة تحوره.


وقال الدكتور علاء سرحان، في تصريح له اليوم، إنه قام بنشر بحث مطول في مجلة جمعية الكيمياء المصرية في عددها الأخير يحتوي على دراسات كيميائية وبيولوجية لمركبات مشتقات "البريدوبريميدين"، وذلك بمساندة برامج الذكاء الصناعي والنمذجة الجزيئية، والتي أثبتت فعالياتها في مقاومة فطر "الكانديدا" . 

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وأضاف أنه تم مقارنة نتائج الفعالية البيولوجية للمركبات الجديدة مشتقات "البريدوبريميدين"، إذ أثبتت التجارب المعملية كفاءة تلك المركبات الجديدة بدرجة تصل إلى الضعف. 


وأوضح أن الكانديدا تعد من ضمن الفطريات التي توجد طبيعيا في تجويف الفم في الأشخاص الأصحاء بنسبة تتراوح من 20 إلى 40 بالمئة، فضلا عن وجودها أيضا بتجويف المهبل والقنوات التنفسية.


وتابع قائلا" يتحول فطر الكانديدا من كائن متعايش إلى كائن ممرض نتيجة لما يمتلكه من عوامل هجوم مثل الالتصاق بأسطح الخلايا الطلائية وإنتاج الانزيمات الهاضمة للدهون والبروتينات وقدرتها على تكوين أنبوبة انبات منتهزة أية فرصة لنقص مناعة الجسم لتصبح ممرضة وتسمي في هذه الحال بالفطريات الانتهازية الرمية". 


وأشار إلى أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج عدوي الالتهابات الناتجة عن البكتريا والطفيليات وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما يقوم الميكروب بتغيير تركيبه الجينيى ليقاوم تأثير المضاد الحيوي؛ ما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف الطبية وتمديد فترة الإقامة بالمستشفيات وزيادة معدلات الوفاة.
وأوضح أنه في حال استحداث أدوية جديدة فإن مقاومة المضادات الحيوية ستظل تمثل تهديدا كبيرا ما لم تتغير سلوكيات استعمال تلك الأدوية ، وهو تغير يجب أن ينطوي أيضا على اتخاذ إجراءات تحد من انتشار العدوي من خلال الاعتناء الشديد بالنظافة وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء التعامل مع الآخرين.


يذكر أن الفطريات هي من أفراد عائلة الميكروبات التي دائما ما تصيب الكائنات الحية ومنها الإنسان، وتعد من الكائنات الحية حقيقية النواه ،إذ يوجد في الطبيعة أكثر من 50000 نوع من الفطريات تعيش في الطبيعة منها 80 نوعا من الأعفان والخمائر تسبب أمراضا عديدة للإنسان والحيوان على حد سواء، وتهاجم تلك الفطريات الكائن الحي منخفض المناعة وتسبب مظاهر مرضية مزمنة لكونها تنمو بشكل بطئ. 

التعليم العالي المركز القومى للبحوث مناعه الجسم

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