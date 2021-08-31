ناقد فنى: فيلم الإنس والنمس أفضل من فيلم هنيدى السابق

قال الناقد اندرو محسن إن فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدى أفضل من فيلمه الأخير “عنتر بن بن بن شداد” حيث قدم فيه كوميديا مختلفة وجيدة من خلال شخصيات مرسومة ومناسبة.

وأضاف اندرو محسن فى تصريح خاص : فيلم الانس والنمس حقق الصدارة كونه الفيلم الكوميدى الوحيد الذى استطاع ان يجذب المشاهد منذ فترة على الرغم من وجود أيضا فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” ولكن لم يكن على نفس الكفاءة.

الانس والنمس

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقعى التواصل الاجتماعى تويتر وإنستجرام يروج لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” حيث يحث جمهوره على مشاهدته فى الفترة المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة.

وقال محمد هنيدي بطريقة كوميدية : “صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل، وانكسار الموجة الحارة استعدادا لفصل الشتاء”.

وأضاف محمد هنيدي : "ده وقت كويس جدا عشان تاخد الأسرة أو الصحاب وتشوفوا فيلم الإنس والنمس في الجو الجميل ده"، كما عقب على "التغريدة": "خبر عاجل".

محمد هنيدى

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بطرح فيلم الإنس والنمس في السينمات، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وكشف عن كواليس تحضير للعمل.

وقال هنيدي في تصريحات لـ صدى البلد:" الإنس والنمس فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا مجهود كبير لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل، وحول اللوكيشن لحالة من الاستمتاع بالفن".

وحرص هنيدي على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه وقال:" فنان موهوب ويستحق كل النجاح، وأتمنى أن يتم شفاه على خير".

فيلم ديدو

وكان قد أعلن المنتج أحمد السبكي عن تقديم جزء ثاني من فيلم ديدو الذي حقق إيرادات تخطت 16 مليون جنيه بمشاركة نجم كوميدي كبير زادت التكهنات حول هوية هذا البطل الجديد.

توقع الكثيرون أن الفنان محمد هنيدي سينضم إلى فريق تمثيل فيلم ديدو الذي تدور أحداثه حول شخصيات بحجم عقلة الإصبع، وهي الفكرة التي كان من المفترض أن يقدمها هنيدي في فيلم كينج سايز.

توقف إنتاج فيلم كينج سايز لفترة بعد انشغال هنيدي في الانتهاء من فيلم الإنس والنمس، والجواهرجي الذي يصوره حاليا مع منى زكي.

قال محمد هنيدي في تصريحات خاصة على هامش حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس أمس، إن كريم فهمي مؤلف وبطل فيلم ديدو صديقه وتربطه به علاقة جيدة ويتمنى العمل معه مستقبلا.

وأوضح محمد هنيدي أنه لن يشارك في الجزء الثاني من ديدو، متمنيا التوفيق لكل فريق العمل على النجاح الذي حققوه بالجزء الأول.