عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناقد فنى: فيلم الإنس والنمس أفضل من فيلم هنيدى السابق

فيلم الانس والنمس
فيلم الانس والنمس

قال الناقد اندرو محسن إن فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدى أفضل من فيلمه الأخير “عنتر بن بن بن شداد” حيث قدم فيه كوميديا مختلفة وجيدة من خلال شخصيات مرسومة ومناسبة. 

وأضاف اندرو محسن فى تصريح خاص : فيلم الانس والنمس حقق الصدارة كونه الفيلم الكوميدى الوحيد الذى استطاع ان يجذب المشاهد منذ فترة على الرغم من وجود أيضا فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” ولكن لم يكن على نفس الكفاءة. 

الانس والنمس 

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقعى التواصل الاجتماعى  تويتر وإنستجرام يروج لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” حيث يحث جمهوره على مشاهدته فى الفترة المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة.

وقال محمد هنيدي بطريقة كوميدية : “صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل، وانكسار الموجة الحارة استعدادا لفصل الشتاء”.

وأضاف محمد هنيدي : "ده وقت كويس جدا عشان تاخد الأسرة أو الصحاب وتشوفوا فيلم الإنس والنمس في الجو الجميل ده"، كما عقب على "التغريدة": "خبر عاجل".

محمد هنيدى 

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بطرح فيلم الإنس والنمس في السينمات، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وكشف عن كواليس تحضير للعمل.

وقال هنيدي في تصريحات لـ صدى البلد:" الإنس والنمس فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا مجهود كبير لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل، وحول اللوكيشن لحالة من الاستمتاع بالفن".

وحرص هنيدي على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه وقال:" فنان موهوب ويستحق كل النجاح، وأتمنى أن يتم شفاه على خير".

نادر صلاح الدين : فيلم الإنس والنمس أعاد الكوميديا للصدارة

محمد هنيدي يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد فوز الزمالك بالدوري ..فيديو

فيلم ديدو

وكان قد أعلن المنتج أحمد السبكي عن تقديم جزء ثاني من فيلم ديدو الذي حقق إيرادات تخطت 16 مليون جنيه بمشاركة نجم كوميدي كبير زادت التكهنات حول هوية هذا البطل الجديد.

توقع الكثيرون أن الفنان محمد هنيدي سينضم إلى فريق تمثيل فيلم ديدو الذي تدور أحداثه حول شخصيات بحجم عقلة الإصبع، وهي الفكرة التي كان من المفترض أن يقدمها هنيدي في فيلم كينج سايز.

توقف إنتاج فيلم كينج سايز لفترة بعد انشغال هنيدي في الانتهاء من فيلم الإنس والنمس، والجواهرجي الذي يصوره حاليا مع منى زكي.

قال محمد هنيدي في تصريحات خاصة على هامش حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس أمس، إن كريم فهمي مؤلف وبطل فيلم ديدو صديقه وتربطه به علاقة جيدة ويتمنى العمل معه مستقبلا.

وأوضح محمد هنيدي أنه لن يشارك في الجزء الثاني من ديدو، متمنيا التوفيق لكل فريق العمل على النجاح الذي حققوه بالجزء الأول. 

فيلم الأنس والنمس محمد هنيدي فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الانس والنمس اخبار محمد هنيدي

موضوعات متعلقة

نادر صلاح الدين : فيلم الإنس والنمس أعاد الكوميديا للصدارة

الإنس والنمس في الصدارة.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

عرض فيلم 30 مارس في 8 سبتمبر المقبل

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته: حبيبتي ومراتي وأم أولادي

ترشيحاتنا

ميركل تبحث إمكانية تواجد أوروبي قوي في كابول

منتخب مصر يعلق على خضوع مصطفى محمد للكشف الطبي في بوردو الفرنسي

بموافقة حسام البدري.. شوبير يكشف سر غياب مصطفي محمد عن المنتخب

رائدة فضاء تستقبل هدايا عيد ميلادها في سفينة.. ما القصة؟

التأمين 50 ألف دولار.. مصر للطيران تطرح 7 طائرات للبيع| تفاصيل

رئيس دولة عربية يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أستاذ علم انتشار الأوبئة يُحذر: متحور دلتا يتمسك بخلايا الرئة والجسم عن غيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

فيديو

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ