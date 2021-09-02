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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة يبحث مشاكل الأرامل والمطلقات في سيناء

قومي المراة يبحث
قومي المراة يبحث مشاكل المراة المعيلة في سيناء

 

بحث فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اجتماعا، برئاسة احسان داود غالى مقررة الفرع، بحضور النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، مشاكل المرأة السيناوية والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة الأرامل والمطلقات .
وأشارت مقررة فرع المجلس ، أثنا اجتماع  المجلس انه تم  مناقشة بعض المشكلات التي تتعرض لها السيدات، خاصة من الأرامل والمطلقات ومهجورى الازواج والسيدات المعيلات والمرأة الأكثر احتياجا بالمحافظة.

 معاش تكافل وكرامة

حيث تم التوصية باتخاذ عدد من الاجراءات ، ومن بينها : تخفيف اجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة، خاصة لسيدات سيناء، تسهيل الحصول على ولاية السيدات لأبنائهن لامكانية التقديم لهم فى المدارس المختلفة ، تقصير مدة تحديث بيانات مستحقات تكافل وكرامة واستمرار الصرف لهن أثناء فترة التحديث ، وسرعة ايجاد حلول لكافة مشكلات المرأة السيناوية وتلبية احتياجاتهن.

 

و وعدت النائبة عاديه المشاركة،   بعرض تلك المشكلات والتوصيات على الجهات المعنية للمساعدة فى حلها ودعم المرأة فى سيناء.

حضر الاجتماع فاطمة نصار، سناء عبيد، المهندسة ناهد سلام، ونهى رضوان من عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، ونسرين حمدى بكير رئيس مكتب شكاوى المرأة لفرع المجلس بسيناء .

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الأرامل المطلقات قومى المراة سيناء

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