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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب الحكومة بإعلان خطتها للاستعداد لفصل الشتاء

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان خطتها استعدادا لفصل الشتاء لمنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية بسبب الأمطار والسيول.

 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فمن المتوقع أن تشهد البلاد أمطار غزيرة وكذلك سيول في بعض المناطق، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد.

 

وشدد زين الدين، على جميع المحافظين، توجيه رؤساء الأحياء وكذلك التنسيق مع هيئات النظافة والتجميل والصرف الصحي، للعمل مبكرا من أجل الاستعداد الكامل لأي أمطار متعلقة أو سيول.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية التأكيد على عمليات التطهير لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع على مستوى الجمهورية، والتأكد من صلاحيتها لاستيعاب مياه الأمطار.

 

ولفت محمد زين الدين، إلى أن الحكومة عليها دور من خلال المحافظين والوحدات المحلية لإجراء التجارب الميدانية على بالوعات صرف الأمطار ورفع كفاءتها لتكون جاهزة في حال سقوط الأمطار.

 

 حل أزمة الأسلاك الكهربائية 

وأوضح النائب، أن رؤساء الأحياء عليهم دور أيضا في حل أزمة الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتي تسببت في فترات سابقة في وفاة عدد من الأطفال في مناطق متفرقة.

 

وقال عضو مجلس النواب: لا نريد أن تتعامل الحكومة كرد فعل، وألا يكون التحرك بعد وقوع الأزمة، مشيرا إلى أن الاستعداد مبكرا يمنع التداعيات السلبية للظروف المناخية المتغيرة.

النائب محمد عبد الله زين الدي مجلس النواب أزمة الأسلاك الكهربائية الحكومة صرف مياه الأمطار

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