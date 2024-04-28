اقتصادية النواب توافق على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 24/25

وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الأحد علي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية السنة المالية 24/25.

وتبلغ تقديرات إجمالي الموازنة 650 مليون جنيه مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري.



وكشف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ابراهيم عشماوي عن طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي علي القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في انشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكافة انواعها.

واشار الي استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد .

من جانبه ، قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال الاجتماع من ممثلي الجهاز:"نتمني زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة القادمة وذلك من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها".