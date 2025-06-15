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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات

لجنة النقل
لجنة النقل
فريدة محمد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والمتعلقة بقطاع النقل.


حيث ناقشت اللجنة، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب السيد الخضر جوهر، الأول: بشأن عدم إدراج تنفيذ أعمال إنشاء أنفاق لقريتى ميت زنقر، والروضة، بمركز طلخا على طريق رافد جمصة، وأنفاق ودورانات مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2025/2026.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام هيئة الطرق والكباري بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة المقايسة المطلوبة لتنفيذ الانفاق والدورانات، وذلك لإدراج كامل المبلغ المطلوب لتنفيذ تلك الأعمال ضمن خطة الهيئة للسنة المالية 2025/2026. 
كما أوصت  بضرورة قيام هيئة الطرق والكباري بإرسال خطاب للجنة يفيد طلب الهيئة كافة الاعتمادات المالية اللازمة لصالح مشروع إنشاء الانفاق والدورانات للخلف.

وجاء الطلب الثانى  بشأن عدم الانتهاء من رصف طريق طلخا/الحاج خليل بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والذي يتقاطع مع خط سكك حديد بلقاس.


وخلال مناقشته، أوصت اللجنة بقيام هيئة الطرق والكباري بسرعة الانتهاء من الأعمال في الجزء ما بين طلخا حتى مزلقان بطره سنديل الجديد خلال شهر من الآن.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة نسرين صلاح، بشأن أسباب التأخر فى تركيب مصعد للأشخاص ذوي الإعاقة بمحطة قطار مدينة المنصورة.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يفيد موعد الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب للمصاعد لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 6 أشهر.


وكذلك ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبد العظيم، بشأن سوء حالة طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى وحاجته إلى تطوير ورصف.


وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة بخطاب ينص علي أن موعد بدء أعمال الصيانة على الطريق في المسافة من كمين كوم أشيم وحتى البوابات بطول 10 كم  هو أول شهر يوليو المقبل.


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ياسمين أبو طالب، بشأن تهالك بعض الطرق بقرى مركز طامية ومنها طريق الرى منشاة الجمال وطريق فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة الفيوم بموافاة اللجنة بخطاب يفيد بإدراج مبلغ 35 مليون جنية بمقترح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي القادم 2025/2026، لمسافة 700 متر من طريق الري بمنشأة الجمال، على أن يتضمن الخطاب  الموافقة على تركيب أعمدة للإنارة، وذلك بناء علي ما أعلنه سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم خلال الاجتماع.


وخلال الاجتماع شدد النائب وحيد قرقر، علي ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن  اجتماعات اللجنة، لاسيما وأنها تتعلق بملف هام لدى المواطنين وهو ملف الطرق والنقل، والذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة والحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأوضح أن تنفيذ تلك التوصيات يضمن تحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع الهام علي الوجه الأكمل الذى تستهدفه الدولة.

مجلس النواب لجنة النقل النائب وحيد قرقر النائب السيد الخضر

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