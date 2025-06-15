قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: التمويلات التنموية وصلت 15.6 مليار دولار من 30 شريكًا منذ 2020
أول ظهور لإمام عاشور في المستشفى بعد إصابته أمام إنتر ميامي.. شاهد
وزير التعليم يتواصل مع المديريات للتأكد من تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أداءها امتحان التربية الدينية
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  إلى أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

الجدير بالذكر أن بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.

وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تجنب الازدواج الضريبي الضرائب الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

هاتف Poco F7

بتصميم مذهل.. إليك أهم مواصفات هاتف Poco F7 قبل انطلاقه

تطبيق واتساب

واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة.. إليك كيفية تطبيقها

هاتف إنفينيكس

لمحدودى الدخل.. إنفينيكس تطلق أحدث هواتفها Smart 10 Plus

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد