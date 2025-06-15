قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
نتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب| فيديو
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

 كما أحال رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى: 
1.    مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
2.    مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج. م. ع).
3.    مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج. م. ع).
4.    مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
5.    مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع).

حنفي جبالي مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية مشروعات قوانين الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

فضل صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة.. ماذا يحدث لمن يصوم غدا؟

جامعة بنها

وظيفة قيادية شاغرة في جامعة بنها .. الشروط وطريقة التقديم

مواصفات الخروف السليم

مواصفات خروف الأضحية السليم.. 10 علامات انتبه لها

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد