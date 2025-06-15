برلمانية: "مصر معاكم" نقلة نوعية في دعم أسر الشهداء وتعكس التزام الدولة برعاية الأجيال القادمة

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمبادرة "مصر معاكم" التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في آليات دعم الدولة لأسر الشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتُرسّخ لمفهوم الرعاية الممتدة للأبناء القُصّر الذين فقدوا آباءهم أثناء أداء الواجب الوطني.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تخصيص مبالغ مالية لصالح أبناء الشهداء القُصّر واستثمارها بعائد تراكمي حتى بلوغهم سن الرشد، يُجسد فلسفة حديثة للحماية الاجتماعية تقوم على التمكين الاقتصادي طويل المدى، بدلاً من الدعم العاجل فقط، ما يفتح أمام هؤلاء الأبناء بابًا للحياة الكريمة والاعتماد على النفس مستقبلًا.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التنسيق بين البنك المركزي المصري، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر لتأمينات الحياة ضمن آليات تنفيذ المبادرة، يضمن الإدارة الرشيدة والاحترافية لأموال المبادرة، وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن لصالح المستفيدين، وهو ما يعكس جدية الدولة وحرصها على عدم إهدار أي فرصة لتحسين أوضاع المواطنين.

وأكدت أن المبادرة تمثل رسالة مجتمعية قوية بأن الدولة لا تنسى أبناء الشهداء، وأنها تضع استقرارهم النفسي والمادي على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، مشيرة إلى أن فلسفة الدعم في مصر تشهد تطورًا لافتًا، يعتمد على الاستدامة والاستثمار.

واختتمت الكسان بتأكيدها أن "مصر معاكم" ليست فقط مبادرة مالية، بل تجسيد فعلي لمعنى الوفاء والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن البرلمان يقف داعمًا بكل قوة لأي توجهات رئاسية تعزز مناخ التكافل والاستقرار المجتمعي، وتحفظ حقوق من قدّموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن.