صحة غزة: 65 شهيدا و315 مصابًا بسبب القصف الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة في غزة إنه ارتقى 65 شهيدا و315 مصابا بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55,362 شهيدا و128,741 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.



وأضافت وزارة الصحة في غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وبالطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن انتشالهم.

ولفتت إلى استشهاد 26 فلسطينيا من منتظري المساعدات، وإصابة 117 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يمهل الاحتلال الوحشي، الفلسطينيين في غزة أي هدنة من القتل والوحشية، فرغم عدوانه على إيران وتوجيه إيران بالمقابل ضربات موجعة له، إلا إن جنود الجيش الاستعماري قرر مواصلة القتل في غزة ومواصلة الإبادة الجماعية.