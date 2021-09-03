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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

تعتبر طريقة عمل كفتة الدجاج  على الفحم من اشهي الوصفات الصحية والشهية التي يمكن أن تحضر في المنزل لعائلتك وبالأخص الأطفال، وهي ايضا مختلفة عن الكفتة اللحم المعتادة والتي نقوم بتحضيرها بإستمرار.

 

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وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم بوصفة سهلة وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل، وتقديمها مع الخبز والبطاطس المقلية أو الأرز المبهر، وذلك مع الطحينة والسلطة الخضراء، وهي وجبة متكاملة وصحية .

 

طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

 

تحضير كفتة الدجاج على الفحم

 

مقادير طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
½ كيلو (500 جم) دجاج مفروم
½ كوب (100 جم) برغل ناعم منقوع
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون
¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفروم
ملعقة صغيرة (5 جم) سماق
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
1- يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180. 
2- يصفى البرغل من الماء، ثم يوضع في كيس ويتم طحنه بالنشابة. 
3- في وعاء كبير، يوضع الدجاج والبرغل وباقي المقادير، ويقلب جيدًا، ثم يغلف الوعاء بكيس.
4- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نخرجه لتشكيل اللحم على شكل أصابع.
5- ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطى بورق فويل. 
6- توضع صينية كفتة الدجاج على الفحم  في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم يزال الفويل، وتوضع  في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.

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