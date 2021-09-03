حسام حسن يؤجل تدريبات الاتحاد السكندري.. اعرف السبب

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تأجيل تدريبات الفريق والتي كان مقرر لها اليوم الجمعة؛ لتقام يوم الأربعاء المقبل .

جاء ذلك عقب تأجيل قرعة الدوري المصري للموسم الجديد، وعدم الإعلان عن موعد انطلاق المسابقة، بالإضافة إلى خروج زعيم الثغر من بطولة كأس مصر .

ومنح حسام حسن- عقب تأجيل التدريبات-، شقيقه، إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، فرصة أخرى لاستكمال باقي الصفقات الصيفية المقرر أن يتعاقد معها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويسعى حسام حسن لتجهيز القائمة الأولى لفريق الاتحاد السكندري، وإبلاغ الراحلين قبل بدء التدريبات.

وفي سياق آخر، يحصل لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني والاداري والطبي على الجرعة الثانية لفيروس كورونا مساء اليوم .

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قال محمد عبد السلام، مدافع الزمالك المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، إنه فضل الانضمام إلى زعيم الثغر؛ نظرًا لجماهيريته الكبيرة، فضلًا عن امتلاكه جهاز فني وإداري محترف.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه اختار الاتحاد رغم تلقيه أكثر من عرض من عدة أندية بالدوري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشار إلى أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، هو من طلب ضمه، وفقًا لما أبلغه به وكيل أعماله، لافتا إلى أنه خرج من الزمالك بحثًا عن فرصة المشاركة واللعب أساسيًا.