خبير تشخيص أوبئة: أفريقيا تلتزم بحجر مشدد في جائحة كورونا

قال حميد السبعلي خبير في مؤسسة برازينس لرصد وتشخيص الأوبئة - بروكسل، إن وضع أفريقيا في حالة وباء كورونا جعل شعبها يحرص دائماً على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنهم يخافون الموت.

وأوضح السبعلي خلال لقائه ببرنامج " حدث اليوم" المذاع على " فرانس 24 "، أن افريقيا في السنة الماضية كانت قد أقفلت المدارس قبل أوروبا والتزمت بحجر متشدد.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية شددت على الدول الغربية والغنية بمساعدة أفريقيا ولم يلتزموا بذلك ، مضيفاً أن من حوالي 6 مليارات جرعة من لقاحات كورونا لم يصل إلا 3% منها إلى أفريقيا.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أملت بأن يتم تلقيح 10% من سكان أفريقيا و بالأخص الفئة المعرضة للمرض مثل كبار السن الذين لديهم أمراض مزمنة.