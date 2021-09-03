حرام يقولولنا مبروك؟.. عمرو أديب: مش نهاية العالم أن الأهلي مايخدش الدوري

قال الإعلامي عمرأديب، “ليه محدش بيهنِي الزمالك بالدوري؟، وليه محدش بيقول لنا ألف مبروك؟، وليه لما الأهلي ياخد بطولة؛ نهنيه؟، ولما الزمالك ياخد الدوري نطلَّع فيه العِبَر ونطلع المشاكل؛ عشان محدش يقول للزمالك مبروك؟".

وأضاف عمر أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لا توجد دولة في العالم نادي واحد ياخد الدوري على مدار سنوات عديدة، وأتحدى.. الزمالك خد الدوري السنة دي؛ نقوله مبروك، ونقفل الصفحة".

جهات دعمت الزمالك للحصول على الدوري

وتابع عمرو أديب، هناك إدعاءات بأن جهات دعمت الزمالك للحصول على الدوري، مؤكدا أنه يقال عند حصول الاهلى على الدوري: “نقول بسبب روح الفانلة الحمراء والإدارة”.

وأشار أديب إلى أن، "الزمالك فيه 22 لعيب الماظ سعرهم كلهم ميجيش تمن 4 لاعيبة من الاهلي، والزمالك مديون، وإدارات متغيرة، ومخادوش ربع مستحقاتهم، مش نهاية العالم إن الأهلي ما ياخدش الدوري".