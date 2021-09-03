سوريا.. انهيار اتفاق تسوية أوضاع المسلحين في درعا بسبب رفضهم تسليم أسلحتهم

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، بأن اتفاق التسوية في درعا البلد قد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسلم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وقال مصدر أمني للوكالة إن "الاتفاق تعطل بسبب تعنت المسلحين في عدم تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة كما نص الاتفاق".

وأضاف المصدر أن "وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق إلا أن الوفد خرج دون التوصل لأي نتيجة".

وأوضح المصدر أن "اللجنة المركزية للمسلحين ووجهاء وعشائر درعا حاولوا أيضا إقناع المسلحين بتنفيذ بنود الاتفاق إلا إنهم فشلوا في ذلك ".

ويذكر أنه سبق تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الامنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.