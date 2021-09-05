جمال القليوبي: توجه واضح من الدولة المصرية لدعم الاقتصاد القبرصي

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن البروتوكول الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي كان به ٥٥% من ملف الطاقة.



وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن هناك توجه واضح لدى الدولة المصرية بشأن الآليات التى سوف تخدم الاقتصاد القبرصي.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن مصر لديها العديد من مصانع البتروكيماويات وأيضا سوق الاستقبال الغاز القبرصى مثلما تم استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل فى السابق.



وأكد جمال القليوبي أن مصر لديها فائض من الغاز الطبيعى وإنتاج يومى يصل إلى ٧،٦ قدم مكعب بشكل يومى، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى تحتوى على بنية تحتية نستطيع من خلالها استقبال الغاز وإعادة تصنيعه وتصديره مرة أخرى.