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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة صادمة.. عائلة تعثر على خاتم مفقود منذ 25 عامًا

عائلة تعثر على خاتم
عائلة تعثر على خاتم مفقود منذ 25 عامًا

قادت صدفة غريبة احدى العائلات الكندية إلى العثور على خاتم مفقود منذ 25 عامًا في مكان لا يتوقعه أحد بمنزلهم في مقاطعة ألبرتا. 

كان روب وشانون بابي، يزوران أقارب انتقلوا إلى حي ميدسين هات بمقاطعة ألبرتا حتى لاحظا وجود تسريب في أحد الأنابيب.

ووفقًا لتقارير إعلامية تفحص روب برفقة  سبب التسرب، إلا أن انفجارا بأحد الأنابيب حدث فجأة، معلقًا: «نظرت لداخل الأنبوب فشاهدت خاتمًا، أمسكت بمفك والتقطه». 

ويزن الخاتم الذي تمّ العثور عليه من الذهب عيار 10 قيراط، ويعود لحفيد مالكي المنزل، الذي كان يقيم فيه قبل سنوات.

وتعرّف أصحاب المنزل على الخاتم المفقود، إذ سبق لزوجة حفيدهما أن أضاعته بعد خطوبتها، ونشرت صورًا له في مجموعة واتساب خاصة بأفراد العائلة.

خاتم ذهب عمره 400 عام

عثر أحد خبراء  الكشف عن المعادن  على خاتم ذهبي يبلغ من العمر 400 عام، في حقل بالقرب من منزله باسكتلندا.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال مكتشف الخاتم روبن بوتر البالغ من العمر 50 عاما: "كنت سعيد للغاية لاني وجدت هذا الخاتم التاريخي الجميل حقا"، مضيفا: "من الصعب أن تجد شيئا من الذهب لذلك هذا الخاتم نادر جدا".

وأوضح روبن بوتر، أن الخاتم يبلغ من العمر ٤٠٠ عاما وعثر عليه في حقل بالقرب من منزله وهو في انتظار تقييم المتحف الوطني الاسكتلندي لهذه التحفة التاريخية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الواضح أن الخاتم كانت تمتلكه سيدة أو فتاة وله علاقة بقصة حب شهدت نهاية مؤسفة، حيث كتب عليه: "افترقنا والقلوب تتألم".

وتظهر داخل الخاتم كلمات من قصيدة قصيرة كتبت بشكل خاص من الحبيب لخطيبته مما جعل روبن يعتقد أنها كانت قصة حب قوية لكنها لم تنتهي كما يجب.

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