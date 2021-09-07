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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف أسباب التضخم الاقتصادي بالعالم وكيف نجحت مصر في مجابهته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال محمد نجم ، الباحث الاقتصادي ، إن هناك دول عظمى وقعت في فخ التضخم الاقتصادي ، خلال أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن السبب هو توجه بعض الدول الكبرى في أخر 20 عاما مضى إلى استيراد السلع الغذائية من دول أخرى .

 

وأوضح الباحث الاقتصادي ، محمد نجم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن اقتصاد العالم أصبح يميل للعولمة والتي وصلت للمواد الغذائية ، متابعا :"40% من تضخم الاقتصاد بالعالم سببه استيراد الغذاء " .

 

ولفت إلى أن معدل التضخم يحكمه مبالغ فواتير المياه والكهرباء والغاز ، موضحا أن معدل زيادة أسعار السلع الغذائية دليل قاطع على ارتفاع نسب التضخم .

 

واسترسل : مصر كانت تنتهج نهج مختلف وهو الذي لا يعتمد على استيراد الغذاء من الخارج ، وهو ما يعرف بالأمن الغذائي ، مؤكدا أن هناك أكثر من 25 محصول غذائي رئيسي محلي .

 

واستطرد : من عام 2014 والدولة تستهدف رفع نسبة المعروض من السلع الغذائية كافة ، في ظل الوقت الذي تعاني فيه الدول الكبرى من إهمال الزراعة ، والتركيز على الصناعات .

 

التضخم الاقتصادي محمد نجم الباحث الاقتصادي أزمة كورونا السلع الغذائية ارتفاع نسب التضخم اخبار التوك شو

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