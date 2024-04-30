على غنيم: مجلس مهارات القطاع السياحي يحدد المهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل

يتعاون الاتحاد المصرى للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،لتنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي ،والذى يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعليا لسوق العمل وبما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع السياحي .



مجلس مهارات القطاع السياحي

جاء ذلك في إطار سعى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية للارتقاء بالعنصر البشرى ورفع مهارة وكفاءة العمالة الحالية و المستقبلية لسد الفجوة بين العرض والطلب بالقطاع السياحي المصري.

من جانبه خاطب على غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة محال السلع السياحية ، أعضاء الغرفة بتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب المعايير المهنية عبر إستمارة إستبيان ترسل للغرفة.

يذكر أن قررت الغرف السياحية الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.