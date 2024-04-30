عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على غنيم: مجلس مهارات القطاع السياحي يحدد المهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل

غنيم رئيس لجنة تسيير
غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة محال السلع السياحية

يتعاون الاتحاد المصرى للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،لتنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي ،والذى يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعليا لسوق العمل وبما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع السياحي .


مجلس مهارات القطاع السياحي

جاء ذلك في إطار سعى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية للارتقاء بالعنصر البشرى ورفع مهارة وكفاءة العمالة الحالية و المستقبلية لسد الفجوة بين العرض والطلب بالقطاع السياحي المصري.

من جانبه خاطب على غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة محال السلع السياحية ، أعضاء الغرفة بتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب المعايير المهنية عبر إستمارة إستبيان ترسل للغرفة.

يذكر أن قررت الغرف السياحية الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.

 

 

المصرى للغرف السياحية البنك الاوروبي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار مجلس مهارات القطاع السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية بحضور رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين

صراع الكبار.. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة

تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ