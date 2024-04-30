عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو هيروين.. السجن المشدد ١٠ سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،  عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا  500 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار ايمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

وبدأت القضية رقم 2705 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

تعرف على المكرمين في حفل ختام الإسكندرية للفيلم القصير


تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الذي سبقه تحريات سرية بقيام المتهم "ت.ف.ع" عاطل بتسليم كمية من مخدر الهيروين وذلك باحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال الي محل الواقعة، أبصرت القوة الأمنية المتهم يقف بجانب الطريق ممسكا بيده حقيبة.

وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة منه وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين وميزان الكتروني وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والميزان بقصد الوزن والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة لعدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين تزن 861 جرام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الاسكندرية الأجهزة الامنية الهاتف المحمول السجن المشدد 10 سنوات المعمل الكيميائي المصاريف الجنائية المواد المخدرة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين

صراع الكبار.. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة

تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ