هل تفرض العراق حظرا للتجوال يوم الانتخابات ؟

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي ، اليوم الثلاثاء، الموقف بشأن يوم الاقتراع، فيما حسمت الجدل بفرض حظر للتجوال.

وذكر رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع) قائلا : إن "جميع الاستعدادات الأمنية لإقامة الانتخابات سواء الخطط الاستخبارية أو الميدانية واللوجستية والإعلامية والتفاصيل المتعلقة بهذا العمل للاقتراع الخاص والعام ناضجة بشكل يعطي مناخاً أمنياً نتفاءل به".

وعن آلية خطة تأمين الانتخابات، أوضح معن أن كل قيادة لديها خطة خاصة من حيث التعامل مع المناطق أمنياً وتحليل تلك المناطق وفق الخصوصية وحجم القوة المتواجدة فيها، مشيراً الى أن الخطط جاءت متطابقة للوضع الأمني والجغرافي لكل محافظة ومنطقة .

وقال ايضا : أنه لن يكون هناك حظر شامل في يوم الانتخابات ، وأن الساحة ستكون مفتوحة للمواطن للتوجه الى الاقتراع.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تفاصيل استضافتها اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، فيما أكدت أن استعدادات الأخيرة مميزة ومطمئنة للناخب والمرشح.

ومن جانبه ، قال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة استضافت رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له"، مبيناً أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني في جنوب كركوك واستعدادات اللجنة حول الامن الانتخابي".

وأبان آل حيدر، أن اللجنة النيابية وجدت أن استعدادات لجنة الانتخابات كبيرة جداً وبشكل يطمئن الناخب والمرشح ، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة وجهوا عدة أسئلة الى اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وكانت أجوبتهم صريحة.

وأكد أن استعدادات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مميزة على مستوى كافة القوات الأمنية المشاركة من المخابرات والامن الوطني والجيش والشرطة.