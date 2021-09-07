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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: استقرار العراق يعود بالفائدة على المنطقة وأوروبا

العراق
العراق

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل -خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد- أن وجود عراق مستقر ومزدهر لن يعود بالفائدة على شعبه فقط، ولكن على المنطقة الأوسع والاتحاد الأوروبي.


وقال بوريل، في بيان للاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "أريد أن أعترف بالدور المهم الذي يلعبه العراق كجهة بناءة لبناء الجسور في المنطقة، وقد أثبتت الحكومة العراقية هذا من خلال الجمع بين القادة الإقليميين في مؤتمر بغداد في 28 أغسطس الماضي، كما أود أن أثني على هذا الجهد المهم لتعزيز خفض التصعيد والحوار والحلول الإقليمية".


وأضاف: "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم هذه الجهود الإقليمية بجميع الوسائل، وأنا ملتزم شخصيًا بالعمل على متابعة هذا المؤتمر الهام".


وتابع بوريل: "إننا حريصون على دعم برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموح الذي يطالب به الشعب العراقي، ومنذ عام 2014 -على مدار السنوات السبع الماضية- قدمنا ​​أكثر من 1.3 مليار يورو في التعاون المالي، في العديد من المجالات: الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية".


وأكد: "نظل ملتزمين بمواصلة تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن إصلاح قطاع الأمن المدني من خلال مهمتنا الاستشارية في العراق، والتي ترافقها الآليات الدبلوماسية، مثل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق".

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