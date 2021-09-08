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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة عمل تدريبية فى سياسات العلوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد ورشة عمل تدريبية فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من سبتمبر حتى ديسمبر 2021 بالتعاون مع اليونسكو وذلك فى إطار أعمال المركز المصرى الصينى بالتعاون مع الأكاديمية الصينية لتنمية العلوم والابتكار ، ستغطى ورشة العمل الموضوعات الخاصة تخطيط العلوم والتكنولوجيا، نظام إدارة العلوم والتكنولوجيا، إحصاءات العلوم والتكنولوجيا، تمويل العلوم والتكنولوجيا، مستقبل العلوم والتكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا فى التنمية الصناعية، العلوم والتكنولوجيا فى التنمية الإقليمية .

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بينما فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لنشر الثقافة العلمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية، وتماشياً مع أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين واتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين في شتى المجالات، قامت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإعلان عن مسابقة فى مجال الفيزياء لطلاب جامعة الطفل، حيث يعد برنامج "جامعة الطفل" أحد آليات الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع ٣٩ جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي في كل محافظات الجمهورية، وجامعة الطفل بمصر هي الجامعة الوحيدة الغير أوروبية التي حظت بعضوية الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال وقد جاء هذا بعد إشادة أعضاء الشبكة الأوروبية بالبرنامج عند حضورهم المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل والذي شرُف بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مع توقف الدراسة بالجامعات والمدارس إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، توقف كذلك العمل بجامعة الطفل وحتي لا يفقد البرنامج التواصل مع الأطفال وحتي يتم توجيه طاقة الأطفال في فترة الوباء الحرجة لما فيه فائدتهم العلمية والنفسية، أعلنت جامعة الطفل عن مسابقة علمية في الفيزياء للمرحلة السنية من 13-15 سنة من طلاب الجامعة وانتهجت جامعة الطفل منهج الدراسة عن بعد عبر موقعها الإلكتروني لنشر مناهج المسابقة وتصميم امتحاناتها وتم توجيه المسابقة لطلاب الجامعة من جميع محافظات مصر وذلك فى 20 يونيو2020 و كانت جائزة المسابقة هي منحة تدريبية تقدم للأطفال المتفوقين في المعهد المتحد للعلوم النووية كونه أحد أعظم المراكز العالمية في الفيزياء وتطبيقاتها وكون مصر أحد الدول الأعضاء المشاركين بالمعهد.

تقدم للمسابقة 200 طالب، حيث تم وضع مناهج حديثة من قبل خبراء في علم الفيزياء ومتخصصين في طرق وضع المناهج من علماء جامعة الطفل وقام المتخصصون بتدريس المناهج للطلاب عن بعد في مدة ثلاث أشهر ثم تم تصميم الأمتحان التحريري إلكترونياً حيث روعى فيه أن يقيس قدرات الطلاب علي التفكير النقدى (Critical thinking)  وربط النظريات الفيزيائية بتطبيقاتها، وتم تصعيد ٥٠ طالب بناءاً علي نتائج الأمتحان إلى المرحلة الثانية التى شملت إجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان متخصصة شكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبيه.

وقد أنتهت المسابقة فى 10 سبتمبر 2020 بإعلان فوز 14 طالب من الطلاب النابغين فى مجال الفيزياء بمنح ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتهدف إلى تعريف الطلاب بمعامل الفيزياء النووية والمعهد المتحد للعلوم النووية (JINR) بروسيا، وما تتميز به من أحدث التجهيزات والتطبيقات فى مجال الفيزياء النووية، مما سيعمل على زيادة وعي الطلاب بأحدث التقنيات في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريبهم علي بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية.

وزارة التعليم أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي

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