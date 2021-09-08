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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد العربي للكهرباء: خارطة طريق طموحة لإنشاء سوق عربية

الكهرباء
الكهرباء

 اختتمت بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 55 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء والاجتماع غير العادي للجمعية العامة للاتحاد برئاسة عبد الرحيم الحافظي رئيس هيئة الكهرباء والماء المغربية. 


وأفاد بيان عن رئيس الاتحاد بأن الاجتماعات، التي عقدت عن بعد، شهدت مشاركة مدراء عامين لنحو عشرين شركة عربية للكهرباء أعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء.
وبحث المشاركون من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء سير الأعمال الرامية إلى إعادة هيكلة الاتحاد وتحديثه، بما يتماشى مع خارطة الطريق الطموحة التي وضعها رئيس الاتحاد منذ انتخابه رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء في ديسمبر 2018.


وأشار البيان إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو بناء رؤية مشتركة لسوق عربية للكهرباء، وتمكين الاتحاد العربي للكهرباء من تعزيز دوره في قطاع الطاقة العالمي.
وأوضح أن الاتحاد العربي للكهرباء يقوم بإعداد خطة استراتيجية تحدد المهام والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها بهدف تطوير وتحسين الأداء وتعزيز الموارد والكفاءات.
وخلال الاجتماعات تم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء للمشاركة في المؤتمر العام المقبل للاتحاد العربي للكهرباء الذي سينعقد في الفترة من 20 إلى 22 مارس القادم في الدوحة بقطر.


يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس سنة 1987، ويضم بين أعضائه غالبية شركات الكهرباء في الدول العربية، ومقره بالعاصمة الأردنية عمان.
وتتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد العربي للكهرباء في تعزيز وتطوير قطاع الكهرباء في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى تنسيق مراكز الاهتمام بالدول الأعضاء، وهو يلعب دور تسهيل التبادل والتعاون في ما بينهما.


ويضم الاتحاد 19 دولة عضوة وهي: الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وفلسطين، وقطر، والسودان، وسلطنة عمان، وسوريا، وتونس، واليمن.
ويتم تنفيذ أعمال الاتحاد العربي للكهرباء من قبل 6 لجان مسؤولة عن تخطيط وتنسيق تشغيل الترابط العربي والطاقات المتجددة والهندسة والإنتاج والموارد البشرية والتوزيع.

الاتحاد العربي للكهرباء الدار البيضاء عبد الرحيم الحافظي رئيس هيئة الكهرباء والماء المغربية هيئة الكهرباء والماء الكهرباء

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