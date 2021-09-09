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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد أسابيع قليلة.. جوجل تؤكد قرب إطلاق أندرويد 12

هاتف Pixel 5a
هاتف Pixel 5a

دشنت شركة جوجل Google، ما تسميه بالإصدار التجريبي الأخير من نظامها البيئي أندرويد 12، وقالت أن الإصدار المستقر من نظام Android 12، على بعد أسابيع قليلة فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يكون الإصدار التجريبي الخامس والأخير، متاح لمالكي هواتف Pixel 5A من تثبيته.

ولن يلاحظ مستخدمو الإصدارات التجريبية السابقة من أندرويد 12، بإختلافا كبيرا عند وصول الإصدار الجديد، حيث ينصب تركيزه على الإعدادات الخاصة بالمطورين لإصدار Android 12 الرسمي الذي من المقرر إطلاقه قريبا، بدلاً من إضافة ميزات جديدة.

 

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وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على أحدث هواتف جوجل، فإن هناك الآن فرصة لمعرفة كيف يكون هذا الإصدار قبل صدوره بشكل رسمي، حيث دخلت النسخة التجريبية مرحلة استقرار "النظام الأساسي".

وكانت شركة جوجل قد أطلقت هاتفها الأحدث Pixel 5A في أواخر شهر أغسطس المنصرم، ولكنها لما تحصل الإصدار التجريبي بشكل رسمي حتى الآن، على الرغم من أن إطلاق الهاتف كان محدودا، يتم بيعه في الولايات المتحدة واليابان.


سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel 5A

يأتي هاتف جوجل Pixel 5A، بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.34 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتزا في الثانية.

ويعمل هاتف Pixel 5a، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وجاء هاتف Pixel 5a، بكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Pixel 5a، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4680 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها باستخدام الشاحن السريع بقوة 18 وات مضمن في العلبة، ويمتاز الهاتف الذكي بقارئ بصمات الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.

ويتميز هاتف Pixel 5A بتصميم جديد من الألومنيوم أحادي الهيكل باللون الأسود الجديد الذي يتميز بلونه الأخضر الخفيف، ويحصل الهيكل على تصنيف مقاوم للماء والغبار بمعاير IP67، وتدعى جوجل أن الهاتف يمكن غمره في الماء لعمق 0.9 متر، لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

و يتوفر هاتف Pixel 5a المزود بتقنية الجيل الخامس 5G، مقابل سعر 449 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري).

Google announces Pixel 5a with 5G with IP67 and 4680mAh battery
هاتف Pixel 5a
جوجل أندرويد 12 الإصدار التجريبي Android 12 هواتف جوجل هاتف جوجل Pixel 5A

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