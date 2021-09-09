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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسكال مشعلانى تطرح استنى عبر يوتيوب

بسكال مشعلانى
بسكال مشعلانى

طرحت الفنانة بسكال مشعلانى عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة “ أستنى ” 

 

أغنية أستنى من غناء بسكال مشعلانى ومن كلمات محمد الرفاعي وألحان زوجها  ملحم أبو شديد .

 


وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها "جنان بجنان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، احتفالا بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم.

 

جنان بجنان  من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم.

 

بسكال فى سطور :

 

وكانت أبرز أعمال  باسكال مشعلاني: راحت عليك، ووصفة للنسيان، وأجمل من كده، وبنادي، وسماح، وولا ده ولا ده، والواد المعجباني، وقلبك قاسي، ومش وقت البدك، وبلدينا، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

 

 

يذكر أن باسكال مشعلاني، مغنية لبنانية. بدايتها الفنية كانت عام 1991 خلال ألبوم "سهر سهر" الذي حقق نجاحًا في دول المغرب العربي، واسمها الأصلي هو باسكال بشارة البشعلاني.

 

 

بسكال مشعلانى لبنان أغنية أستنى استنى يوتيوب

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