19 قنبلة بشرية غيرت وجه العالم.. من هم منفذو هجمات 11 سبتمبر؟

يحتل صباح 11 سبتمبر 2001 مكانه بجوار التواريخ التي غيرت وجه الأرض، شأنه شأن توقيت إطلاق الرصاصة الأولى في الحربين العالميتين، أو حتى اللحظة التي رأى فيها بحارة المستكشف كريستوفر كولومبوس ساحل العالم الجديد للمرة الأولى.

صبيحة ذلك اليوم منذ 20 عامًا، استولى انتحاريون على طائرات ركاب أمريكية وصدموا بها ناطحتي سحاب في نيويورك، وضربت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) العملاق الواقع خارج العاصمة واشنطن.

وتحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا بعد أن قاوم الركاب الخاطفين وسيطروا عليهم. ويُعتقد أن الخاطفين كانوا يعتزمون استخدام تلك الطائرة في مهاجمة مبنى الكابيتول (مقر مجلسي النواب والشيوخ) في واشنطن العاصمة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نفذ 19 شخصاً عمليات خطف الطائرات وتوزعوا على أربع مجموعات ضمت ثلاث منها خمسة أفراد والرابعة ضمت أربعة وهي التي خطفت الطائرة التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا. وضمت كل مجموعة شخصاً تلقى التدريب على قيادة الطائرات في مدارس طيران في الولايات المتحدة.

الطائرة الأولى، الرحلة رقم 11. قاد الطائرة الأولى التي اصطدمت بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي محمد عطا ومعاونوه عبد العزيز العمري والشقيقان وائل ووليد الشهري وسطام السقامي. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767 وتابعة لشركة أميريكان أيرلاينز، متوجهة من بوسطن إلى لوس أنجلس. وفيما يلي تعريف بمنفذي هذه العملية:

محمد عطا

محمد عطا

محمد محمد الأمير عوض السيد عطا مصري الجنسية ولد في الأول من سبتمبر من عام 1968 في كفر الشيخ بمصر. ويعد محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر، وكان مؤسس تلك الخلية الإرهابية التي عرفت باسم خلية هامبورج.

وصل عطا إلى هامبورج في عام 1992 لدراسة تخطيط المدن، وهناك وجد طريقه إلى مسجد القدس وبعد ذلك أطلق لحيته، وتوصل المحققون إلى أن عطا التقى في مسجد القدس ببعض الشبان ذوي الميول المتطرفة حيث تم تجنيده عن طريق موفد لبن لادن هناك.

وفي صيف عام 1997 اختفى عطا من جامعته الألمانية لمدة عام قائلا إن لديه بعض المشكلات في مصر، لكنه توجه خلال تلك الفترة إلى أفغانستان لتلقي تدريبات في معسكرات تنظيم القاعدة، ويعتقد أن عطا قد اختير لقيادة المجموعة المنفذة لهجمات 11 سبتمبر بسبب ما لديه من مقومات للقيادة وما تلقاه من تدريبات خاصة.

وعندما عاد إلى هامبورج في خريف عام 1998 كان قد أصبح بالفعل أحد قادة العمليات في تنظيم بن لادن وكان قد بدأ يخطط للهجمات الإرهابية التي سينفذها ضد الولايات المتحدة. وقد اعتمد عطا على كتيب تعليمات وضعه تنظيم القاعدة في تكوين خلية سرية وعثر على شقة صغيرة لتكون فيما بعد مقرا للقاء أعضاء الخلية.

عبد العزيز العمري

عبد العزيز العمري



اسمه بالكامل هو عبد العزيز عبد الرحمن محمد العمري، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1979. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2001 بتأشيرة سياحية حيث أقام في مدينة هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية وهناك تعلم الطيران، وشوهد مع عطا في مطار بورتلاند.

وائل الشهري

وائل الشهري

اسمه كاملا هو وائل محمد عبد الله الشهري، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1968. وقد سافر إلى أفغانستان في عام 2000 حيث انضم للقاعدة. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في أوائل يونيو من عام 2001 حيث استأجر شقة في مدينة هوليوود بولاية فلوريدا عندما حجز تذكرة الطائرة، وكان يقيم في نيوتن بولاية ماساتشوستس في الليلة التي سبقت حادث الطائرة.

وليد الشهري

وليد الشهري

شقيق وائل، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1974. وقاتل في الشيشان مع شقيقه ثم توجه إلى أفغانستان حيث تم تجنيده لتنفيذ الهجمات. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في أبريل من عام 2001 حيث أقام في ولايتي فلوريدا وفيرجينيا وهناك تلقى دروسا في الطيران.

سطام السقامي

سطام السقامي

اسمه بالكامل سطام بن محمد عبد الرحمن السقامي، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1976. كان طالبا في كلية الحقوق عندما تم تجنيده مع ماجد موقد ثم ذهب إلى أفغانستان وهناك تم اختياره لتنفيذ الهجمات. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في أبريل من عام 2001.



الطائرة الثانية، الرحلة رقم 175. وهي الطائرة التي ضربت البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي أمام عدسات التليفزيون، وكان على متنها مروان الشحي وفايز بني حماد وحمزة الغامدي وأحمد الغامدي ومهند الشهري. وتتبع هذه الطائرة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، وفيما يلي تعريف بمنفذي هذه العملية:

مروان الشحي

مروان الشحي

اسمه بالكامل مروان يوسف الشحي، وهو إماراتي الجنسية من مواليد عام 1978، وقد قاد الطائرة الثانية التي ضربت البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي. وعاش هو وعطا في نفس الشقة خلال فترة التدريب في مدرسة هوفمان للطيران بفلوريدا، وكما عاشا سويا أيضا أثناء فترة الدراسة في الجامعة التكنولوجية بهامبورج في ألمانيا.

فايز بني حماد

فايز بني حماد

الاسم كاملا هو فايز راشد بني حماد، وهو إماراتي الجنسية من مواليد عام 1977 وكان يقيم في ديرلي بيتش بفلوريدا، وقد استخدم عدة أسماء مستعارة من بينها اسم فايز أحمد وهو الاسم الذي استخدمه في التسجيل في مدرسة سبارتان لتعليم الطيران في تولسا. وكان قد وصل إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2001.

حمزة الغامدي

حمزة الغامدي

الاسم كاملا هو حمزة صالح أحمد الغامدي، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1980. قاتل في الشيشان وتلقى تدريبات في أفغانستان. ووصل إلى الولايات المتحدة في مايو من عام 2001 بتأشيرة سياحية.

أحمد الغامدي

أحمد الغامدي

الاسم كاملا هو أحمد صالح سعيد الغامدي، وهوسعودي الجنسية وقد ولد في عام 1979. شارك في القتال في الشيشان وتدرب في معسكرات القاعدة في أفغانستان حيث اختاره بن لادن للمشاركة في هجمات سبتمبر. ووصل إلى الولايات المتحدة في مايو من عام 2001 بتأشيرة سياحية. وقد عاش في فلوريدا وفرجينيا. وأشارت سجلات دائرة الهجرة في الفلبين إلى أن الغامدي قام بعدة زيارات للبلاد.

مهند الشهري

مهند الشهري

الاسم بالكامل هو مهند محمد فايز الشهري، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1979، غادر السعودية للقتال في الشيشان في عام 2000 ثم توجه إلى معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان عند اختياره للمشاركة في هجمات سبتمبر. وقد حصل على تأشيرة طالب في الولايات المتحدة في أكتوبر من عام 2000. ووصل الشهري الولايات المتحدة في مايو من عام 2001.

الطائرة الثالثة، الرحلة رقم 77. وهي الطائرة التي اصطدمت بمبنى البنتاجون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقادها السعودي هاني حنجور ومعه الشقيقان نواف وسالم الحازمي وخالد المحضار وماجد موقد، وتتبع هذه الطائرة لشركة أميريكان إيرلاينز، وفيما يلي تعريف بمنفذي العملية:

هاني حنجور

هاني حنجور

الاسم بالكامل هو هاني صالح حسن حنجور، وهو سعودي مولود في عام 1972، وقد ذهب حنجور لأول مرة إلى الولايات المتحدة في عام 1991 حيث درس اللغة الإنجليزية لبضعة أشهر في جامعة أريزونا قبل أن يعود إلى السعودية في أوائل العام التالي. وعاد إلى الولايات المتحدة في عام 1996، لدراسة اللغة الإنجليزية في كاليفورنيا قبل أن يبدأ في أخذ دروس الطيران في ولاية أريزونا حيث حصل على شهادة طيار تجاري في عام 1999، وعاد إلى السعودية للعثور على وظيفة طيار تجاري، وقد تقدم حنجور إلى مدرسة الطيران المدني في جدة ولكن تم رفضه. وقد ترك حنجور أسرته في أواخر عام 1999 قائلا لهم إنه سيسافر إلى الإمارات للبحث عن عمل. وقد التحق حنجور في بمعسكر تدريب في أفغانستان حيث اختاره بن لادن للمشاركة في هجمات سبتمبر.

نواف الحازمي

نواف الحازمي

الاسم كاملا هو نواف بن محمد سالم الحازمي، وهو سعودي من مواليد عام 1976. وقد غادر الحازمي وصديقه القديم خالد المحضار السعودية في عام 1995 للقتال في البوسنة ثم سافر فيما بعد إلى أفغانستان للقتال مع طالبان ضد التحالف الشمالي قبل أن يعود إلى السعودية في أوائل عام 1999. وصل الحازمي إلى لوس أنجلس في 15 يناير من عام 2000. وفي الولايات المتحدة عاش في أكثر من مكان في سان دييجو بكاليفورنيا وفي نيوجيرسي. كان قد تم وضع اسم الحازمي ومعه المحضار في قائمة الأشخاص الخاضعين للمراقبة وكان مطلوبا القبض عليهما قبل أسابيع من الهجمات. وقد سكن هو والمحضار وهاني حنجور في شقة بسان دييجو وعثر على سيارة استأجرها الحازمي في موقف بمطار دالاس الدولي بعد يوم من الهجمات.

سالم الحازمي

سالم الحازمي

شقيق نواف وهو مولود في عام 1981، وقد حصل سالم الحازمي على تأشيرة سياحية من خلال برنامج فيزا اكسبرس ووصل إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2001 حيث استقر في ولاية نيو جيرسي.

خالد المحضار

خالد المحضار

الاسم كاملا هو خالد بن محمد بن عبد الله المحضار، وهو سعودي الجنسية مولود في عام 1975، وقاتل في حرب البوسنة في بداية التسعينات. وفي أوائل عام 1999، سافر إلى أفغانستان حيث تم اختياره من قبل أسامة ابن لادن للمشاركة في هذه الهجمات. وكان لديه عنوانان في سان دييجو بكاليفورنيا وفي نيويورك. وكان قد خضع للمراقبة من قبل الاستخبارات الأمريكية بعد تلقي صور فوتوغرافية له وهو يشارك في اجتماع في العاصمة الماليزية كوالا لمبور حضره قياديان في تنظيم القاعدة.

ماجد موقد

ماجد موقد

الاسم كاملا هو ماجد مشعان موقد بن غانم الحربي، وهو سعودي الجنسية من مواليد 1977. كان يدرس القانون في السعودية قبل الانضمام للقاعدة عام 1999. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في مايو من عام 2001.

الطائرة الرابعة، الرحلة رقم 93. تحطمت هذه الطائرة التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في أحد الحقول في ولاية بنسلفانيا على بعد 128 كيلومترا جنوبي مدينة بتسبيرج وكانت متجهة من مطار نيوآرك في ولاية نيوجيرسي إلى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وكان يقودها اللبناني زياد جراح فيما كان معاونوه من السعوديين وهم سعيد الغامدي وأحمد الحزناوي وأحمد النعمي. وكان هدف الخاطفين إسقاطها على مبنى الكونغرس لكن مقاومة الركاب حالت دون بلوغ هدفهم، وفيما يلي تعريف بمنفذي هذه العملية:

زياد جراح

زياد جراح

الاسم كاملا هو زياد سمير جراح، وهو لبناني الجنسية من مواليد عام 1975، انتقل جراح إلى ألمانيا في عام 1996 بعد تنشئة ثرية وعلمانية، وقد شارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر بينما كان يدرس في جامعة هامبورج للعلوم التطبيقية في أواخر تسعينيات القرن الماضي حيث التقى محمد عطا ومروان الشحي ورمزي بن الشيبة ليشكلوا في 1998 ما يُعرف بخلية هامبورج. وقد اختار بن لادن جراح للهجمات في عام 1999. ووصل جراح إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2000، حيث تدرب في مركز التدريب الجوي بفلوريدا في الفترة من يونيو 2000 إلى يناير من عام 2001.

سعيد الغامدي

سعيد الغامدي

الاسم بالكامل هو سعيد عبد الله علي سليمان الغامدي، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1979. وقد قاتل في الشيشان بعد تسربه من الدراسة الجامعية. وقد وصل إلى الولايات المتحدة في يونيو من عام 2001 حيث أقام في ديرلي بيتش بفلوريدا وتلقى دروسا في الطيران هناك في فيرو بيتش. واستخدم عدة أسماء مستعارة مثل سعد وسادا وسهيد وغيرها. ومثل بقية الخاطفين المشتبه بهم فإن سجلات الهجرة أشارت إلى أن الغامدي سافر عدة مرات إلى الفلبين.

أحمد الحزناوي

أحمد الحزناوي

الاسم بالكامل هو أحمد إبراهيم الحزناوي، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1980. قاتل في الشيشان وتلقى تدريبات في أفغانستان. وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في يونيو من عام 2001 حيث عاش في ديلري بيتش بفلوريدا.

أحمد النعمي

أحمد النعمي

الاسم بالكامل هو أحمد عبد الله عبد الرحمن النعمي، وهو سعودي الجنسية من مواليد عام 1977. في عام 2000 ذهب إلى افغانستان والتحق بمعسكر تدريب للقاعدة. وفي مايو من عام 2001 وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، حيث استقر في فلوريدا حتى الهجمات.