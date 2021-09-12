أيمن عقيل : الدولة المصرية أصبحت تتمتع بالنقاش والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قال الدكتور أيمن عقيل ، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان : إن مفهوم الجمهورية الجديدة لا يعني فقط بناء الطرق والكباري ، وتحسين البنية التحتية ، ولكن مفهومها يضم أيضا الارتقاء بالمواطن المصري وحقوقه .

وأضاف الدكتور أيمن عقيل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " : أن استراتيجية بناء الإنسان لم تبدأ فقط مناقشتها العام الحالي ، بل إنها بدأت منذ أعوام بالشراكة مع المجتمع المدني في أكثر من مجال للتطوير ، متابعا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بالنقاش والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح " عقيل " ، أن الدولة المصرية أصبحت تتبنى فكرة تبادل الأفكار بين الحكومة والمجتمع المدني ، وهو مالم يكن يحظى باستجابة كبيرة من الدولة في الماضي .

وتابع " عقيل " ، أن حقوق الإنسان أصبحت حق وليست منحة من الدولة ، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لها أبعاد أخرى غير حقوق الرأي والفكر ، وتضم الحرية السياسية ، والاقتصادية .

ونوه " عقيل " أنه ليس من العقل الحديث على حقوق الإنسان والفكر ، وهون لا يجد قوت يومه ، ولا يتوافر له خدمات الصحة والتعليم ، بالتالي تسعى الدولة لتوفير الأولويات للمواطن .

