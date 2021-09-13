الكوكب الأزرق نبتون فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض ويضاء بالكامل ..تفاصيل

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للفلك، إن غدا توجد ظاهرتان فلكيتان كبار، أولاهما أن كوكب نبتون سيكون مقابلا للشمس، مما يعني أنها ستضئ الكوكب بالكامل، مشيرا إلى أنه من الكواكب البعيدة عن الأرض، وبالتالي من الصعب رصده إلا فى حالة أنه يكون مقابلا للشمس.

وأضاف أشرف شاكر خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الظاهرة الثانية هي أن عطارد فى أقصي إستطالة له بالنسبة للشمس، موضحا أنه يسمي كوكب من الكواكب الداخلية، وهو من الصعب رصده إلا قبل شروق الشمس أو غروب الشمس.

وتابع أنه سيتم القدرة على رصد ضوء كوكب عطارد، نظرا لأنه بعيد عن الشمس، لافتا إلى أن مقابلة نبيتون مع الشمس ليس لها توقيت معين.

وأشار إلى أنه بالنسبة للرصد الخاص بالفلك فيفضل أن يكون بمرصد القطامية الفلكي، حيث أنه يتم فتحه للجمهور بطريقة طبيعية.