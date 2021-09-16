إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمراكز وأحياء أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ازالة 12 حالة تعد على أراض زراعية بقرى ومراكز المحافظة اليوم الخميس ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة.

مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مبانٍ مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح محافظ أسيوط إن حملات اليوم الخميس قد تمكنت من تنفيذ ازالة 12 حالة تعد على أراض زراعية بقرى مركز المحافظة على مساحة تصل إلى 21 فدانا ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 111 حالة إزالة بإجمالي مساحة 9464 متر مربع مبان و35 فدانا و12 سهما زراعيا.

لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.



ووجه محافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

مشيراً الى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.