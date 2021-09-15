محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة مرشحات مياه " ساحل سليم و البدارى "

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ توسعات محطة مرشحات مياه " ساحل سليم والبدارى " بقرية تل زايد بمركز البدارى والتى يجرى العمل بها بطاقة انتاجية 34 الف م3/ يوم وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 400 مليون جنيه تشمل اعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة القديمة وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد .. رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومحمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.



حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الاعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الثانية توسعات محطة مرشحات مياه " ساحل سليم – البدارى " والتى يجرى العمل بها بطاقة انتاجية 34 الف م3/ يوم بالاضافة الى اعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة القديمة التى تعمل بطاقة 68 الف م3/ يوم وذلك بتكلفة اجمالية للمشروعين بلغت 400 مليون جنيه واستمع المحافظ الى شرح من المهندس محمد صلاح للاعمال التى يجرى تنفيذها بالمحطة وتابع معدلات التنفيذ مشددا على سرعة تنفيذ الاعمال وفقا للاشتراطات الفنية والخطة الزمنية المحددة للتنفيذ .



والتقى المحافظ خلال زيارة المحطة العاملين بها وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لنهو الاعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة معلناً استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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