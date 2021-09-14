محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

خلال لقائه وكيل وزارة الصحة..

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط؛ لمناقشة الموقف الصحي العام، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهته.



وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوسيع دائرة التطعيم لتشمل كافة المواطنين المصرح لهم بالتطعيم عن طريق فرق ثابتة ومتنقلة، وعلى رأسهم العاملين بالقطاع التعليمي والانتهاء من تطعيمهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن العاملين بالجهات الحكومية ودواوين العموم والوحدات المحلية والمديريات الخدمية؛ باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.



وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المستشفيات على مستوى المحافظة أولاً بأول من حيث الأسرة، وشبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين، ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية خاصة مستشفيات العزل للوقوف على الاحتياجات، والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات تزامناً مع بداية الموجة الرابعة للفيروس وذلك بالتوازي مع حملات التطعيم، إضافة إلى المتابعة الدورية لعمل مراكز اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة، فضلاً عن مراكز اللقاح المخصصة للراغبين في السفر للخارج مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق.



وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.

وأكد أن ذلك الخدمات الطبية تُقدم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".