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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة للاكتفاء الذاتي.. مياه أسيوط: 9 ورش متخصصة في مجالات مختلفة

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركات التابعة بالعمل على توفير الإحتياجات الخاصة بها عن طريق إنشاء ورش متخصصة بكل شركة ومد الشركات الأخرى بهذه المنتجات فى حالة الحاجة إليها.

 

فيما أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة فى الفترة الأخيرة نجحت فى تأسيس 9  ورش في تخصصات مختلفة منها  ورشة صيانة المحركات الكهربائيه وورشة لف المحركات وورشة اصلاح الديازل وورشة اصلاح وانشاء اللوحات الكهربائية  وعدد ٢ ورشة للطلمبات المتنقلة والثابتة  وورشة صيانة المحابس وورشة التصوير التلفزيوني وورشة تعبئة طفايات الحريق.

 

وأضاف أن الشركة  قامت بتعبئة عدد ١٣٥ طفاية حريق ضمن مستلزمات السلامة والصحة المهنية وعمل اعادة تأهيل لعدد ٨٠٠ محبس منذ عام ٢٠١٨.

 

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة التشغيل الذاتى وتلبية بعض الاحتياجات الضرورية سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي ورفع كفاءة معدات الانتاج وتوفيرا للوقت والجهد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وأكد عبدالغفار استمرار الشركة فى العمل على الإكتفاء الذاتى وتوفير الإحتياجات الخاصة بها وتقديم الدعم للشركات الشقيقة والعمل على تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

الشركة القابضة لمياه الشرب الصحة مياة الوادى الجديد الدعم كهربا

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