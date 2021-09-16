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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحى قرية باخوم

صدى البلد

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحى قرية باخوم بمركز ساحل سليم بطاقة استيعابية 16 الف لتر / ثانية بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه.

 

 وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ.

 

في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم  وممثلي الشركة المنفذة للمشروع . 

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الاعمال التى يجرى تنفيذها بمحطة الرفع وخط الطرد الرئيسى وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع والتقى بالعاملين بالمشروع وطالبهم بالتفانى فى العمل ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ .


وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان المشروع يضم محطة رفع صرف صحي تصل طاقتها الاستيعابية إلى ١٦ لتر / ثانية وخط طرد بطول ٨٠٠ متر وقطر ٦ بوصه وشبكات انحدار تصل إلى ٣٥٠٠ متر بأقطار مخالفة مابين ٦ إلى ١٠ بوصة وعدد ٤٥٠ غرفة صرف صحي منزلية بتكلفة إجمالية ١١ مليون جنية لتحقيق استفادة ٢٠٠٠ نسمة فى المرحلة الأولى .


وقال محافظ أسيوط إن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى تمثلت فى تنفيذ 275 مشروع بتكلفة 3 مليار و172 مليون جنيه  ، معلناً استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية محطة رفع صرف صحي ساحل سليم

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