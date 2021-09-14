جامعة أسيوط تعلن تطعيم 15% من العاملين والطلاب بلقاح كورونا

وضع خطة لتطعيم كافة الأفراد منتصف أكتوبر القادم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء الجامعة من تطعيم 15 % من منتسبيها بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي وفرتها إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

و تتضمن لقاحات استرازينيكا وسينوفارم وسينوفاك وذلك وفق آخر تقرير وحتى 12 سبتمبر الجاري وذلك بواقع 17285 من منتسبى الجامعة من إجمالى العدد الكلى المستهدف والبالغ 115430 مستهدف.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و بإشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمشكلة برئاسته لهذا الشأن ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم كافة أفراد الجامعات والمعاهد المصرية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد .

وفى السياق ذاته فقد أوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس اللجنة أن اجمالى عدد الجرعات التى استلمتها الجامعة منذ انطلاق أعمال التطعيم فى مطلع يناير الماضي هى 10850 جرعة ما بين جرعة أولى وثانية من جميع اللقاحات المتوفرة (استرازينيكا وسينوفارم وسينوفاك) ، مضيفة أن إجمالي أعداد الذين تلقوا التطعيم من منتسبى الجامعة بلغ 8500 فرد عقب افتتاح أول مقرين للتطعيم داخل الجامعة ، كما زاد العدد الإجمالي منذ أول سبتمبر ومنذ زيادة أعداد نقاط التطعيم إلى 6051 منتسب تم تسجيل البعض منهم والباقى تحت التسجيل .

واكدت انه من المقرر ان يتم الانتهاء من تطعيم الجرعة الأولى لمعظم منتسبى الجامعة مع يوم 25/10/2021 وذلك بعد تطعيم الطلاب الجدد ، كما نوهت أن اماكن التطعيم تتم من خلال النقاط الثابتة التى وفرتها الجامعة لهذا الشان والمتضمنة 13 نقطة في عدد من المناطق وهي نقطة بقسم طب علاج الأورام ونقطة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنين، ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنات ، نقطة بكلية الآداب فضلا عن العديد من النقاط الأخرى تعمل بها 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة ، حيث تعمل تلك النقاط طوال أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا المشكلة لمتابعة أعمال التطعيم انه تم تجهيز قاعة حورس بمبنى ( أ ) لتطعيم الطلاب ، وقاعة مطعم مبنى " ل " الجديد لتطعيم الطالبات وذلك لتطعيم طلاب المدينة الجامعية الجدد والقدامى ، وعددهم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين من المقيمين بالمدينة الجامعية القدامى أو الطلاب الجدد ممن قاموا بتسجيل رغباتهم للسكن بالمدينة الجامعية على الموقع الإلكتروني حيث يعد تلقى اللقاح شرطاً أساسياً من شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية، منوهاً انه يمكن لكافة الطلاب التوجه إلى اى نقطة تطعيم من النقاط الـ13 والتي وفرتها إدارة الجامعة لتلقى اللقاح .