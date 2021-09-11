رئيس جامعة أسيوط: 48 مصابا خاضع للعلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 48 مصاب بفيروس كورونا خاضعين للعلاج حالياً بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشار الدكتور الجمال أن ذلك الرقم يمثل زيادة ملحوظة عما تم رصده فى 27 أغسطس الماضي والذى لم يتجاوز به عدد المصابين 28 حالة من البالغين والأطفال، وكشف سيادته عن إصداره توجيهات واضحة لإدارة مستشفيات أسيوط الجامعية فى البدء فى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة مواجهة الجائحة والتى تتضمن زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج المرضى سواء فى أقسام العناية المركزة أو المتوسطة .

وجدد رئيس جامعة أسيوط دعوته لأفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مطهرات الأيدى ، كما اختص حديثه إلى أفراد المجتمع الجامعى من المنتسبين إلى الجامعة بالإسراع فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال المقرات الطبية التى خصصتها الجامعة لحقن أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأفاد الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه وفق الوضع الحالى فالحالات خاضعة للعلاج بالعنايات المركزة والمتوسطة بالطابقين السادس والسابع بالمستشفى الجامعى الرئيسي إلى جانب 15 سرير بمستشفى الأطفال الجامعى وذلك ضمن خطة المرحلة الأولى فقط ، منوهاً إلى أنه سوف يتم العمال حالياً من أجل إضافة 18 سرير من العناية المركزة بالقسم العام و32 سرير من عنايات قسم أمراض الصدر لمواجهة أى زيادة فى أعداد المصابين لا قدر الله.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات المتواجدة حالياً من مصابى كورونا هى 48 حالة تتضمن 7 حالات بالعناية المركزة و 7 على أجهزة التنفس الصناعى و34 حالة مستقرة من بينهم طفل تحت سن 15 سنة بمستشفى الأطفال الجامعى .