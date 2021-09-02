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الإشراف العام
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تعليم

جامعة أسيوط: تطعيم 10 ألف من هيئة التدريس والعاملين بـ لقاح كورونا

صدى البلد

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تطعيم 10 ألف من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب  ضمن الحملة الموسعة والتى أطلقها في مطلع  مايو لتطعيم كافة منتسبى الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا .

 

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والذى يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة صحية آمنة لمنتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحافظ على صحتهم وسلامتهم  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعداداّ لبدء العام الدراسي الجديد  و التى تستهدف تطعيم جميع منتسبى الجامعة و ذويهم.

جامعة أسيوط: 13 نقطة ثابتة لتطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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وقام الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجولة تفقدية لعدد من النقاط الثابته للتطعيم أفراد الجامعة و التى تضم 13 نقطة ثابتة بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء و أطقم تمريض و طاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة  والتى رافقهما فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات اسيوط الجامعية و الدكتور ايهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و الدكتورة أسماء عبد العزيز من إدارة مكافحة العدوى و الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحى للكبد و الدكتور محمد أبوزيد نائب مدير مستشفى الراجحى للكبد والدكتور عادل تمام وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئة بالجامعة.

 

وخلال جولته التفقدية وجه الدكتور شحاتة غريب  كافة منتسبى الجامعة  بضرورة توعية  زملائهم و ذويهم  بسرعة التوجه لمقر حملات  التطعيم المخصصة لتلقى اللقاح وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها وذلك  للاستفادة من الحملة الموسعة التى أطلقها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لحقن كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى مقرات طبية مجهزة داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها وهى الحملة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التي تتم على ذلك النطاق الواسع.

 

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الجولة تضمنت تفقد النقاط الثابتة للتطعيم بكلية الزراعة و نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة و نقطة مستشفى الراجحى والقلب للاطمئنان على كافة الاستعدادات و الاجراءات التى قد اتخذتها الجامعة تيسيراَ  على متلقي اللقاح  وكذلك  تواجد الأطقم الطبية و أطقم التمريض  و توفير ثلاجات مجهزة لحفظ اللقاحات و غرف التسجيل.

 

كما أشارت الدكتورة مها غانم  إلى أنه تم الاستقرار على توفير 13 نقطة ثابتة للتطعيم بالجامعة والتى تتمركز في عدد من المناطق وهى نقطة بقسم طب علاج الأورام، نقطة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس نقطة بقطاع المدن الجامعية بنين، نقطة بقطاع المدن الجامعية بنات، نقطة بكلية الآداب ،نقطة بكلية الخدمة الاجتماعية، نقطة بكلية التربية النوعية ، نقطة بكلية الزراعة، نقطة بكلية التمريض ، نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة، نقطة مستشفى الراجحى والقلب، وذلك بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة على  ان يتم الانتهاء من تطعيم الجرعة الأولى خلال شهر سبتمبر والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021.

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جامعه أسيوط الدكتور طارق الجمال فيروس كورونا المستجد لقاح كورونا المستجد أعضاء هيئة التدريس

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