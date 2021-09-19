حورية فرغلي تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنفها| فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.

وأوضحت حورية فرغلى: تحدثت مع الطبيب المعالج لى فى أمريكا وطلبت منه تأجيل إجراء العملية الأخيرة والخاصة بتوسيع فتحات الأنف خاصة بعد أن أصبحت بحالة جيدة وأستطيع الشم والتذوق وأصبح صوتي أيضا شبه طبيعي.

وتشارك حورية فرغلى فى مسلسل “أيام وبنعشها” وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشاركها بطولته شيرى عادل وسلوى خطاب ورياض الخولي، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم.

رحلة علاج حورية فرغلى

وكانت الفنانة حورية فرغلي تصدرت تريند جوجل ، وكشفت عن تفاصيل ، رحلة علاج أنفها فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قالت إن أحد الأطباء أخبرها بأنها تحتاج إلى عملية صعبة للغاية، والوحيد القادر على تنفيذها طبيب يعمل بولاية شيكاغو الأمريكية، وأنه سيتواصل معه لأخذ رأيه فى إجراء العملية من عدمها، وهو ما حدث بالفعل ووافق على إجراء العملية.

وأضافت حورية فرغلى، خلال لقائها مع برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بالفعل ذهبت إلى أمريكا وقابلت الدكتور لكنه أخبرنى أننى فى حاجة إلى إجراء أربعة عمليات وليس عملية واحدة، وأن حالتى تتطلب متابعة بشكل مستمر، مما يتطلب بقائى طوال الفترة التى سأخضع لها لتلك العمليات بأمريكا بشكل متواصل.

وتابعت حورية فرغلى،: هناك الكثير من الأمور التي جعلتها تشعر بمدى صعوبة تلك العملية، قائلة: أول عملية كان من المفترض أن أجريها كانت 3 فبراير وستستغرق 12 ساعة، ولكن نظرا لإصابتى بإغماء بسبب عدم النوم لمدة 24 ساعة متواصلة خلال السفر من القاهرة إلى أمريكا، رفض الطبيب إجراء الجراحة في موعدها وفضل تأجيلها لأكثر من يوم.

وكشفت حورية عن خلافها مع والدها الذي لم يتصل بها حتى الآن حتى يبارك لها نجاح العملية التي أجرتها، موضحة أنّ الخلاف حول عدم استئذانها منه للسفر إلى أميركا للخضوع للعملية، حيث كانت تتمنى أن يتجاوز هذا الخلاف ويكون أول الأشخاص الذين تتمنى رؤيتهم الآن.

كما أوضحت حورية أنّ هناك أشخاصاً كانت تتمنى رؤيتهم فوجئت بابتعادهم عنها، آخرهم فنانة على صلة قرابة بها في الوسط الفني لم تفكر في الاتصال بها – دون التصريح باسمها – أو حتى أن تساندها خلال السنتين الأخيرتين.

ظروف حورية فرغلى

وصرحت حورية بالعديد من التصريحات حول الظروف التي عاشتها خلال السنتين الأخيرتين وما مرت به آلام وضغوط نفسية اضطرتها لعدم الاهتمام بنفسها، حيث كشفت أنها كانت في حالة نفسية سيئة جداً، بسبب التنمر الذي تَعَرّضت له، وآلام المرض، وتواصل معها أحد الصحافيين للحصول على تصريحات، فحكت قِصّتها وقالت إنّها تشعر بعدم المساندة من الناس، خاصة أنّ السفارة الأميركية كانت مغلقة، نظراً لظروف كورونا، وهي تنتظر إعادة فتحها مرة أخرى لتقديم أوراقها للسفر، للخضوع لعملية جراحية تعيد إليها صحتها مرة أخرى

وروت حورية تفاصيل ما مرت به قائلة: «بعدها بعشر دقائق، حد اتصل بيا من مجلس الوزراء، وقالي: بكرة عندك ميعاد مع السفارة الأميركية، وروحت فعلاً ولقيتهم فتحولي السفارة، وسافرت»، مضيفة: «أنا معرفش مين المسؤول اللي اتدخل، لكن أنا فخورة جداً بحكومتي ورئيسي وساعدوني وخلوني أتولد من جديدـ بعد ما كنت عايشة حياة مالهاش لزمة، أنا كنت ملكة جمال وبقيت مشوهة».

وأكملت حورية: «كنت بقالي سنتين مبخرجش بره البيت، مببصش لنفسي في المراية، فقدت الثقة في نفسي كست».

وأضافت حورية فرغلي أنها فقدت حاستي الشم والتذوق، والقدرة على التحدث بصوت واضح: «لا أشم ولا أستطيع الأكل، وكنت أتعرض للتنمر طول الوقت».

وكشفت حورية فرغلي عن تأثرها العميق بتجاهل أصدقائها ومعارفها لمحنتها، وقالت: «كل الناس اللي كانت حواليا مفيش مخلوق بيسأل عليا، تليفوني مبيرنش، محدش بيخبط الباب».

وقالت: «كان عندي 6 كلاب فقدتهم، كل شهر كلب يموت. ووصلت لمرحلة مش عارفة أسافر أتعالج علشان كورونا، وكل الناس أصحابي وعشرتي أول ما وقعت خلاص اتشوهت ومحدش هيشغلني».