محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: تسليم 340 فيزا تكافل وكرامة.. وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

"تضامن الوادى الجديد": تسليم 340 فيزا "تكافل وكرامة" للحالات والأسر المستحقة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، عن تسليم 340 بطاقة صرف ائتمانى لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الذى يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، ولا يمتلكون أى نشاط تجاري، وذلك فى إطار برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.

قال محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إنه بوصول تلك الدفعة الأخيرة من بطاقات الصرف الائتمانى بلغ إجمالى عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية حتى الآن بالمحافظة 5853 أسرة.

وأضاف العديسي، أنه إلى جانب الدعم النقدى الذى يجرى تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية فى المحافظة يجرى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقى الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة لتوفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.

إسكان الوادى الجديد: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية بـ 16.6مليون جنيه

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من توصيل الصرف الصحي لـ 12 قرية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة 16 مليونا و600 الف جنيه ضمن خطة الحكومة لتوصيل المرافق والخدمات لجميع المواطنين خاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريح صحفى ، اليوم الإثنين، إن القرى التي جرى توصيل الصرف الصحي لها هي (الموشية – عثمان بن عفان – ناصر الثورة – صنعاء- ذخيرة – الشيخ مفتاح – الشيخ والي – الشيخ مرزوق-عبد المجيد الجغيل-بغداد – جناح).

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن مؤخرا إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 ملايين جنيه، تضمنت إنشاء 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز والتي تخدم حوالي 90 ألف مواطن من أهالي المحافظة وخاصة في القرى النائية والمحرومة، مؤكدًا استكمال مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

تخصيص 56 مزرعة ضمن مبادرة النخيل على مساحة 12707 أفدنة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص مساحة 12707 أفدنة لزراعة أشجار النخيل في 8 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على التعاقد وبدء العمل في 56 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 8مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 1293 فدانا لـ 7 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و3031فدانًا لـ 17 مستثمرًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 4533 فدانًا لـ 20 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و 1865 فدان لـ 4 مستثمرين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1200 فدان لـ 4 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و400 فدان بالوحدة المحلية لقرى "الشركة55 "، شمال مدينة الخارجة لمستثمر واحد.

وأشار الطماوي، إلى أن المركز خصص وسلم لمستثمر واحد مساحة 200 فدان بالحدود الإدارية بطريق أسيوط-سوهاج الغربي لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.