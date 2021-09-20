عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: تسليم 340 فيزا تكافل وكرامة.. وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

"تضامن الوادى الجديد": تسليم 340 فيزا "تكافل وكرامة" للحالات والأسر المستحقة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، عن تسليم 340 بطاقة صرف ائتمانى لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الذى يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، ولا يمتلكون أى نشاط تجاري، وذلك فى إطار برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وتطوير وحدة مرور بـ21 مليون جنيه..إنشاء مرافق لـ 90 منزلا بتكلفة 23 مليون جنيه..والكشف على 2374 حالة مرضية بقوافل حياة كريمة

تخصيص 56 مزرعة علي 12 ألف فدان ضمن مبادرة النخيل في الوادي الجديد

قال محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إنه بوصول تلك الدفعة الأخيرة من بطاقات الصرف الائتمانى بلغ إجمالى عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية حتى الآن بالمحافظة 5853 أسرة.

وأضاف العديسي، أنه إلى جانب الدعم النقدى الذى يجرى تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية فى المحافظة يجرى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقى الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة لتوفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.

إسكان الوادى الجديد: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية بـ 16.6مليون جنيه

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من توصيل الصرف الصحي لـ 12 قرية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة 16 مليونا و600 الف جنيه ضمن خطة الحكومة لتوصيل المرافق والخدمات لجميع المواطنين خاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريح صحفى ، اليوم الإثنين، إن القرى التي جرى توصيل الصرف الصحي لها هي (الموشية – عثمان بن عفان – ناصر الثورة – صنعاء- ذخيرة – الشيخ مفتاح – الشيخ والي – الشيخ مرزوق-عبد المجيد الجغيل-بغداد – جناح).

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن مؤخرا إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 ملايين جنيه، تضمنت إنشاء 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز والتي تخدم حوالي 90 ألف مواطن من أهالي المحافظة وخاصة في القرى النائية والمحرومة، مؤكدًا استكمال مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

تخصيص 56 مزرعة ضمن مبادرة النخيل على مساحة 12707 أفدنة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص مساحة 12707 أفدنة لزراعة أشجار النخيل في 8 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على التعاقد وبدء العمل في 56 مزرعة، لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 8مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 1293 فدانا لـ 7 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و3031فدانًا لـ 17 مستثمرًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و 4533 فدانًا لـ 20 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و 1865 فدان لـ 4 مستثمرين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء و1200 فدان لـ 4 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و400 فدان بالوحدة المحلية لقرى "الشركة55 "، شمال مدينة الخارجة لمستثمر واحد.

وأشار الطماوي، إلى أن المركز خصص وسلم لمستثمر واحد مساحة 200 فدان بالحدود الإدارية بطريق أسيوط-سوهاج الغربي لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.

الوادى الجديد قراء صدى البلد الحكومة حياة كريمة محافظة الوادى الجديد التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي مراكز المحافظة وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة مركز الخارجة مديرية التضامن برنامج تكافل وكرامة اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

تخصيص 56 مزرعة علي 12 ألف فدان ضمن مبادرة النخيل في الوادي الجديد

بـ 2.3 مليون جنيه.. الانتهاء من مشروع معهد فني صحي بالوادي الجديد

بـ 16.6 مليون جنيه.. توصيل الصرف الصحي لـ12 قرية في الوادى الجديد

تسليم 340 فيزا "تكافل وكرامة" للحالات والأسر المستحقة في الوادى الجديد

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وتطوير وحدة مرور بـ21 مليون جنيه..إنشاء مرافق لـ 90 منزلا بتكلفة 23 مليون جنيه..والكشف على 2374 حالة مرضية بقوافل حياة كريمة

"إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة".. مؤتمر بجامعة الوادي

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد أقسام وإدارات مستشفى الخارجة العام

انطلاق البرنامج التدريبي لمسئولي وحدات التدريب بمدارس الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه.. مستشار الفتوى يرد

ابتكار طريقة جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا تقوي المناعة

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

مران الزمالك المسائي| كارتيرون يطالب اللاعبين بالتركيز.. وفقرة تدريبات بدنية

السيسي: يجب وضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب

كل ما تريد معرفته عن BMW موديل 2021 في مصر |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ