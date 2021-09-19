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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وتطوير وحدة مرور بـ21 مليون جنيه..إنشاء مرافق لـ 90 منزلا بتكلفة 23 مليون جنيه..والكشف على 2374 حالة مرضية بقوافل حياة كريمة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

 

إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وتطوير وحدة مرور بالوادي الجديد بـ21 مليون جنيه..

بدأت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مشروع إقامة 3 وحدات حماية مدنية وإطفاء جديدة وتطوير وحدة مرور في 3 مراكز إدارية بتكلفة تقديرية 21 مليونا و200 ألف جنيه.

 

أكد المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بمركز باريس بتكلفة 4 ملايين و658 ألف جنيه، خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 9 فبراير 2022م، كما جرى البدء في إقامة وحدة ثانية مع سور لها بقرية الجديدة بمركز الداخلة خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 21 فبراير 2022. 

 

وأضاف عادل، أن مديرية الإسكان طرحت مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بقرية الراشدة بمركز الداخلة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال شهر وينتهي في مدة عام كامل، كما أنه جرى البدء في مشروع تطوير وحدة مرور الفرافرة من خلال إقامة مبنى جديد مكون من طابق واحد بتكلفة 5 ملايين و674 ألف جنيه، وسينتهي المشروع في أغسطس العام المقبل. 

إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وتطوير أخرى للمرور في الوادى الجديد بـ 21 مليون جنيه

انطلاق البرنامج التدريبي لمسئولي وحدات التدريب بمدارس الوادي الجديد

من جانب اخر أصدرت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، 38 قرار إزالة لتعديات على 382.29 فدان أملاك دولة بمدينة الخارجة والقرى التوابع للمركز.

 

قال المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ، إن القرارات لتعديات على أملاك دولة بالتجريف ولم ينه أصحاب هذه الأراضي إجراءات تقنين وضع اليد والتصالح مع المركز.

 

وأوضح مجدي ، أن المركز رصد هذه التعديات في 21 منطقة بالمدينة والقرى هي( السبط البحري – السبط الشرقي – المنيرة – الشركة 55 – قرية صنعاء – شرق قرية الكويت- قرى شرق بولاق – منطقة الطويل بالمدينة – شمال قرية المنيرة – قرية جناح- فلسطين – بئر 8 بقرية الخرطوم – عين ياسين بالمدينة – منطقة البلدة بالمدينة – الخارجة 2 – بولاق – الجزائر – جورمشين 7 – خنافس بالمدينة – الجو بالمدينة – عين فهيم)، وجار إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية، تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة الحالية.

 

23 مليون جنيه تكلفة مرافق 90 منزلا بالوادي الجديد

أنهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة.

 

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.

 

وأضاف عادل، أن المديرية أنهت ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه. 

 

وأشار عادل، إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه. 

 

 جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، تنفذ مشروع الجذب السكاني في مركز الخارجة وهو العاصمة الإدارية للمحافظة من خلال 4 قرى بواقع 3 قرى شمال مدينة الخارجة تسمى "بشاير الخير" والقرية الرابعة في منطقة "أبو طرطور" غرب المدينة بجوار مشروع الفوسفات بالمنطقة.

 

"حياة كريمة" الكشف على 2374 حالة مرضية فى قوافل حياة كريمة الطبية بالوادى الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عن ختام قافلة طبية علاجية مجانية لأهالى مركز الداخلة وقراه، لتوفير الرعاية الطبية لأهالى المناطق النائية.

 

وأضاف محروس، فى تصريح صحفى أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء على 2374 حالة مرضية بقافلة المنطقة الجنوبية العسكرية الطبية التى استقبلتها المحافظة خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر الحالي، مؤكداَ على الدعم المتواصل والتعاون المستمر لخدمة أبناء المحافظة.

 

وأكد محروس أن القافلة قامت بزيارة مركزى الخارجة والداخلة وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 2374 حالة مرضية من كافة مراكز المحافظة، وصرف العلاج اللازم بالمجان ..، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية هى "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان – رمد – عظام "، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

 

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